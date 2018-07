Puig de les Basses i Lledoners: així són els centres penitenciaris on aniran les preses i els presos polítics

Els primers trasllats dels presos i les preses polítiques a Catalunya són imminents. No està clar en quin moment arribaran -entre aquest mateix dilluns i dimecres i dijous- però sí en quins centres penitenciaris ingressaran els sis primers reclusos independentistes. Carme Forcadell i Dolors Bassa aniran a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, mentre que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran traslladats a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Tot apunta que els presos que de moment es queden en presons madrilenyes -Joaquim forn, Jordi Turull i Josep Rull- també seran traslladats en aquesta última presó. Què en sabem de cadascun dels centres?

Puig de les Basses

Forcadell i Bassa compartiran mòdul amb 35 internes

Acabada de construir a finals del 2010, la presó de Figueres (Alt Empordà) no es va posar en funcionament fins al 2014. Està situada al Raval Disseminat, 53, en un turó al costat de l'AP-7 entre el castell de Sant Ferran i el municipi de Llers. Tot i que compta amb una capacitat de 922 interns, actualment n'hi ha 734, però Forcadell i Bassa aniran a l'únic mòdul de dones que té la presó, on ara mateix només hi conviuen 35 recluses.

L'equipament té una superfície construïda de 61.642,43 metres quadrats i compta amb 17 edificis. A més dels serveis d'infermeria, també hi ha un edifici educatiu, formatiu i cultural, una àrea d'esports i una zona on hi ha tallers productius.

La rutina dels interns preventius, com és el cas de l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera de Treball i Afers Social serà la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L’únic que canvia, informen fonts de Justícia, és que no participaran en activitats especialitzades d’intervenció en un delicte, ja que no estan penades. Sí que podran participar en la resta d’activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.

Lledoners

Sistema de "participació i convivència" per als Jordis i els exconsellers

El centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), inaugurat el 2008, està situat al quilòmetre 37 de la carretera C-55 de Manresa a Solsona, a 70 quilòmetres de Barcelona. Té una capacitat de 929 interns i actualment n'hi ha 684, als quals se sumaran Junqueras, Romeva i els Jordis.

Amb una superfície construïda de 54.107,24 metres quadrats, es dona la circumstància que els vuit mòduls de la presó s’organitzen d’acord amb el model de "participació i convivència", segons fonts de Justícia. Aquestes fonts expliquen que, malgrat que els interns tenen els mateixos drets i obligacions, el sistema -que funciona des del 2012- afegeix fórmules per a la seva participació en la vida quotidiana.

Els interns, doncs, s’organitzen en comissions que s’escullen mitjançant votació, i aquestes fan propostes que, en cas que es puguin tirar endavant, s’executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits implicats, des del funcionari de vigilància a l’educador o el psicòleg, i poden autogestionar activitats que van des d’iniciatives solidàries a mediació de conflictes o monitoratge esportiu.