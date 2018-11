Puigdemont i Aragonès llimen diferències

“L’única manera que jo fos candidat [a les europees] seria que anés de número dos d’Oriol Junqueras”. L’endemà d’oferir-se a fer tàndem amb el president d’ERC, Carles Puigdemont es va trobar ahir amb el vicepresident del Govern i número tres dels republicans, Pere Aragonès, a Waterloo. I, sorprenentment, durant una hora de reunió no es va fer cap referència a la candidatura unitària a Europa que un dia abans havia monopolitzat els titulars. Aragonès va viatjar a Bèlgica per seguir embastant l’estratègia conjunta entre ERC i JxCat, que les dues formacions consideren prioritària, malgrat que encara no han tancat el nou acord programàtic en què es treballa des de principis d’octubre.

Segons fonts d’Esquerra consultades per l’ARA, el Consell per la República i el judici de l’1-O van ser els temes principals que hi va haver sobre la taula. Però, bàsicament, la trobada s’emmarcava en la voluntat de les dues parts d’acostar posicions. Aragonès i Puigdemont no coincidien des d’abans que l’expresident fos detingut a Alemanya al març, però abans havien estat en contacte permanent i, de fet, les visites de l’actual vicepresident a Brussel·les havien sigut constants, amb l’objectiu de definir el pla de govern directament amb Puigdemont.

“Aragonès hi ha anat amb el barret d’Esquerra”, explicaven ahir fonts republicanes, que remarcaven que la trobada estava fora de l’agenda oficial d’Aragonès com a vicepresident del Govern. “Hem pogut analitzar plegats la situació política i ens hem emplaçat a seguir treballant conjuntament”, deia Aragonès al matí un cop acabada la reunió. Durant la seva visita a Bèlgica, el president adjunt d’ERC també es va trobar amb la resta d’exiliats que hi resideixen: Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret.

Tot i que Aragonès no portava cap missatge d’Oriol Junqueras, fonts d’ERC destaquen els moviments d’una banda i de l’altra per refer la relació entre el líder del partit i Puigdemont. De moment es limiten a un parell de cartes creuades i algun missatge de suport a través d’intermediaris.

Poble Lliure beneeix el Consell

En l’agenda de Puigdemont i de Comín, els dos principals impulsors del Consell per la República, també s’hi va encabir ahir una reunió amb representants de Poble Lliure, organització integrada a la CUP. “Si són les úniques eines per fer un pas més en lloc de quedar-nos de braços plegats, benvingudes siguin”, deia en acabar la trobada la portaveu de Poble Lliure, Mireia Caldés. El partit beneeix la creació d’aquesta nova estructura malgrat que la CUP s’hi ha oposat i l’ha qualificat de “simbòlica”. La visita, segons Caldés, va ser “molt positiva” perquè van poder copsar que “s’estan fent coses” i que, malgrat que la Generalitat “està molt limitada i una mica lligada de peus i mans”, es pot fer feina “des de Brussel·les”.

La pròxima data important per al Consell per la República serà el 8 de desembre, quan estan convocats a Bèlgica tots els partits i entitats que hi donen suport. Serà aleshores quan, entre altres coses, es presentarà el reglament electoral que regularà l’elecció dels membres. La CUP no té cap intenció d’assistir-hi, però Poble Lliure se’n podria desmarcar.

Encara sense full de ruta compartit, la unitat estratègica de l’independentisme és l’objectiu a curt termini. I fonts d’una banda i de l’altra coincideixen que no pot trigar a arribar: el judici contra els líders sobiranistes és imminent.