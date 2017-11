Puigdemont crida els catalans a combatre pacíficament la repressió "llarga i ferotge" de l'Estat

Reacció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l'empresonament del seu vicepresident i set dels seus consellers -inclòs Santi Vila-. En un missatge gravat a Brussel·les i emès per TV3, Puigdemont ha fet una crida als catalans a combatre pacíficament la repressió "llarga i ferotge" de l'Estat, i ha reclamat l'alliberament dels consellers empresonats.

Segons Puigdemont, amb aquesta decisió l'Estat comet un "greu error i un atemptat a la democràcia", perquè, en la seva opinió, "renuncia al diàleg necessari i imprescindible per resoldre els problemes polítics". "Enlloc d'apostar pel diàleg, el que fa és optar per la violència policial i els empresonaments", ha lamentat Puigdemont, que ha vaticinat que aquesta via repressiva de l'Estat serà "llarga i ferotge".

El president ha criticat que "la fúria de l'Estat és desbocada i ho amenaça tot", i ha demanat als catalans de fer-hi front però sense violència. "No només no podem defallir. Ho hem de combatre de la manera com fem les coses. Sense violència, en pau", ha defensat Puigdemont, que ha subratllat que "entre barrots, el Govern legítim de Catalunya és infinitament més digne que els seus il·lusos empresonadors".

"Un cop contra les eleccions del 21-D"

Puigdemont ha subratllat que "empresonar un Govern per complir el seu programa electoral és situar-se directament fora de l'estat de dret", per la qual cosa ha insistit que el que està passant a Catalunya ja no és un afer intern espanyol. "Cal que la comunitat europea se n'adoni del perill que representen aquestes actituds". El president de la Generalitat ha remarcat, a més, que la decisió judicial d'avui suposa un "cop contra les eleccions del 21-D, que es desenvoluparan en clima de repressió i empresonaments polítics sense precedents i inacceptables a Europa".

Abans, ja havia dit, aquest mateix dijous, després de la decisió de la jutge Carmen Lamela d'enviar a la presó nou membres del Govern, que "el legítim govern de Catalunya ha sigut empresonat per les seves idees i per haver sigut lleial al mandat aprovat pel Parlament". Puigdemont ho ha dit en un tuit que ha acompanyat de la fotografia d'una reunió del Govern al Palau de la Generalitat.

En dues piulades a Twitter, Puigdemont ha reaccionat a la decisió de la jutge Carmen Lamela. "El clan furiós del 155 ens vol a la presó. El clam serè dels catalans és de llibertat", ha dit el president amb una altra foto, aquesta vegada d'una de les multitudinàries concentracions que s'han celebrat a Catalunya en protesta per l'enviament a presó dels nou consellers.

Lamela té previst cursar divendres l'ordre de detenció europea contra Puigdemont i els quatre consellers que l'acompanyen a Brussel·les, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Quan s'enviï a Brussel·les l'ordre, les autoritats belgues hauran de buscar i detenir els cinc membres del Govern. Posteriorment, un jutge decidirà si els deixa en llibertat o no mentre decideix si els extradeix a Espanya.

També el conseller Toni Comín s'ha manifestat a través de Twitter, on ha dit que no descansarà fins a tornar la llibertat als empresonats.