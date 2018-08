Puigdemont viatja a Escòcia per participar diumenge en un col·loqui

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha aterrat aquest divendres a Edimburg, Escòcia, per participar aquest cap de setmana en el fòrum internacional Beyond Borders. Diumenge a les tres de la tarda el líder de JxCat intervindrà al col·loqui 'Where now for Catalonia and Europe?', en el que serà el primer acte que comptarà amb la seva presència fora de Bèlgica des que hi va tornar provinent d'Alemanya. En la xerrada també hi participen acadèmics i diplomàtics d'origen europeu i nord-americà, especialitzats en la mediació, la negociació internacional, els refugiats i l'autodeterminació.

Puigdemont va arribar a Brussel·les el 28 de juliol després que el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena retirés les euroordres de detenció i deixés en suspens el capítol dels exiliats en la causa per rebel·lió pel referèndum de l'1 d'octubre. Ho va fer després de passar quatre mesos a Alemanya, on va haver d'afrontar un litigi amb la justícia d'aquest país en què el tribunal de la regió de Schleswig-Holstein va rebutjar extradir-lo per rebel·lió. Una decisió que va provocar que Llarena renunciés a la seva entrega.

En una roda de premsa conjunta amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont va assegurar que tenia múltiples peticions per participar en conferències en diferents països d'Europa, però que volia deixar passar el període estival per organitzar la seva agenda. Ara s'estrena a Escòcia, on l'exconsellera Clara Ponsatí continua el seu exili.