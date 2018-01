Puigdemont insta Espanya a permetre el seu retorn per sotmetre's a la investidura i iniciar el diàleg

El president, Carles Puigdemont, ha comparegut aquest dimarts des del Parlament danès per reclamar al govern espanyol que li permeti entrar a Espanya per sotmetre's al debat d'investidura al Parlament de Catalunya. Alhora, ha tornat a reclamar la llibertat dels empresonats. Puigdemont s'ha pronunciat en aquest sentit després de mantenir una trobada de més d'una hora amb diversos diputats de la cambra danesa -fet que, segons ell, demostra que el cas català és un afer europeu- i l'endemà que el president del Parlament, Roger Torrent, l' oficialitzés com a candidat a la investidura.

Davant desenes de mitjans de comunicació, Puigdemont ha dit que "la millor manera d'avançar [en la resolució del conflicte]" és que pugui tornar "amb tranquil·litat i normalitat" a l'estat espanyol, presentar-se com a candidat al debat d'investidura -és l'únic que reuneix els suports- i poder "actuar lliurement sense cap tipus d'amenaça", tal com fa a Bèlgica i aquests dies a Dinamarca. Així, Puigdemont ha dit que el seu objectiu en els pròxims dies és aconseguir que hi hagi les "condicions" perquè es pugui "respectar millor la decisió democràtica dels catalans" del 21 de desembre i pugui ser investit sense ser arrestat. Ara bé, l'escenari és poc probable tenint en compte les últimes declaracions del govern espanyol: aquest matí el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que no permetrà que el president pugui entrar a Espanya "ni en el maleter d'un cotxe".

Pel que fa a la trobada amb els diputats, ha dit: "Si jo intentés fer el mateix que he fet aquí al meu país no podria fer-ho. Seria arrestat", ha constatat acompanyat d'alguns diputats danesos. "El meu objectiu és contribuir a la restauració democràtica i que es respecti el resultat a les urnes. El millor signe per fer-ho seria respectar les decisions del Parlament. Seria una bona notícia per a Catalunya, però també per a Espanya, perquè seria el primer pas per a la restauració democràtica", ha afirmat, i ha repetit la mateixa compareixença en anglès, castellà i català.

Carles Puigdemont ha arribat a dos quarts de dotze al Parlament danès per mantenir una trobada amb representants de partits danesos. Entre ells no hi ha cap membre dels partits del govern. En aquesta reunió, segons han explicat diputats presents, Puigdemont ha plantejat un referèndum acordat com una possible solució al conflicte i, tal com ha fet en obert, ha proposat començar amb un retorn pactat a Catalunya perquè es pugui sotmetre a la investidura.

Puigdemont ha aparegut acompanyat de Jami Matamala i una persona de seguretat, l'única comitiva amb qui ha fet aquest viatge. Un dels amfitrions que ha arribat amb Puigdemont és el diputat de les illes Fèroe Magni Arge, un dels més actius a l'hora d'acollir la reunió. Precisament les illes Fèroe celebraran un referèndum a l'abril sobre una nova Constitució que blinda el seu dret a l'autodeterminació.

La compareixença de premsa arriba després que JxCat hagi retirat la petició de delegar el vot de Puigdemont al Parlament de Catalunya, amb l'argument que no descarta cap escenari. Ara bé, ahir l'oposició s'agafava a la delegació de vot com un indicador que Puigdemont no té la intenció de comparèixer presencialment a la investidura i acudir preventivament al Tribunal Constitucional. Puigdemont no ha respost perquè ha pres aquesta decisió a última hora, i s'ha limitat a exigir a l'estat espanyol que respecti el resultat de les eleccions.

El president va arribar ahir a Copenhaguen per oferir una conferència a la universitat de la capital danesa, organitzada pel departament de ciències polítiques. En la trobada, Puigdemont va defugir parlar sobre la seva investidura -el mateix dia que el president del Parlament, Roger Torrent, l'havia oficialitzat com a candidat- per respondre en la roda de premsa que oferia avui a la cambra. Paral·lelament, la fiscalia va sol·licitar una ordre de detenció europea aprofitant el viatge a Dinamarca, però el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va rebutjar-la al·legant que el que buscava el president era ser privat de llibertat per justificar la seva absència a la investidura.

Està previst que Puigdemont torni a Brussel·les, on es trobarà amb el president del Parlament, Roger Torrent, que ja ha confirmat que viatja a la capital belga per reunir-se amb els diputats exiliats.