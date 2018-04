La Comissió Europea, sobre l'euroordre: "Alemanya ha actuat d'acord amb les normes"

Davant les crítiques d'Espanya a l tribunal regional de Schleswig-Holstein per la seva decisió de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió i deixar-lo en llibertat, Brussel·les ha deixat clar aquest dimecres el seu suport a la justícia del país germànic. "Alemanya ha actuat d'acord amb les normes europees", ha assegurat la comissària de Justícia europea, Vera Jourová, davant la pregunta de la premsa espanyola.

Jourová considera que l'euroordre funciona correctament i que no calen fer-hi canvis. El govern espanyol va proposar l'any passat, després del fracàs de la primera euroordre contra Puigdemont, ampliar la llista dels delictes pels quals està prevista l'extradició automàtica.

La comissària de Justícia, però, ha subratllat que Brussel·les "no està pensant" a canviar la llista per incloure-hi la rebel·lió o la sedició."Vam tenir algun debat amb els col·legues espanyols l'any passat, però no l'hem continuat", ha dit.