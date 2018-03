Puigdemont i Gabriel es reuneixen a Ginebra per compartir estratègies en la internacionalització del Procés

El president Carles Puigdemont i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel es van reunir dimarts a Suïssa en una trobada en què fonts de la formació anticapitalista assenyalen que no es va abordar el debat d'investidura i que va servir per "compartir anàlisis i propostes per conjugar esforços en la internacionalització del cas català i en la denúncia de la greu vulneració de drets civils i polítics per part de l'estat espanyol".

La reunió es produeix després que el portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, reiterés ahir que ni la qüestió de confiança ni la possible candidatura de Jordi Turull "modifiquen l'allunyament polític" sobre el pla de Govern de JxCat i ERC, que qualifiqués "d'autonomista". Els anticapitalistes reclamen que el procés constituent sigui vinculant i les institucions es comprometin a tirar-lo endavant o aplicar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.

D'altra banda, la CUP ha decidit ajornar la conferència política que tenia programada avui on volia explicar les propostes de l'organització per avançar cap al desenvolupament de la República. Davant la nova citació per part del jutge Pablo Llarena d'alguns dels encausats, entre els quals el més que possible nou candidat a la investidura, Jordi Turull, els anticapitalistes han decidit dedicar la tarda a "treballar per poder donar una resposta col·lectiva a aquests fets".