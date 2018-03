Puigdemont: "El Govern i el Parlament pateixen la injustícia d'un Estat de venjança, no de dret"

260x366 Comunicat de Carles Puigdemont / ARA Comunicat de Carles Puigdemont / ARA

Carles Puigdemont denuncia que l'estat espanyol actua des de la "venjança". En un comunicat publicat aquest divendres al seu compte de Twitter després de conèixer-se l'empresonament de cinc dirigents independentistes, el president de la Generalitat ha denunciat que el "Govern i el Parlament pateixen la injustícia d'un Estat de venjança, no de dret". Tanmateix, Puigdemont creu que "no és moment per a la ira, sinó per a la serenor". "No és moment per l'exabrupte sinó pel civisme", afegeix.

El cap de files de Junts per Catalunya, exiliat des de fa més de quatre mesos a Brussel·les, ha recordat que el Comitè de drets humans de l'ONU ha asseverat que cal mantenir els drets polítics de Jordi Sànchez. "A Europa cada vegada més gent i més institucions s'alarmen per la deriva autoritària de l'estat espanyol", assenyala en el text. Puigdemont ha destacat que la situació personal dels representants de l'independentisme és "injusta i dolorosa, cal fer-los costat, cal reivindicar-los".

"L'Estat ha de saber que els catalans no ens deixarem sotmetre. I no ens deixarem humiliar. Tenim polítics honestos i honrats a la presó i a l'exili. Més que mai és el moment del compromís, de la unitat, de persistir. Fins i tot de conjurar-se. Al servei de Catalunya i al servei de la llibertat", culmina l'escrit Puigdemont.