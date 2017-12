Puigdemont diu que el programa de Junts per Catalunya és per "continuar el camí" de "fer un estat independent"

El president Carles Puigdemont ha assegurat aquest dissabte en una entrevista amb el diari belga 'De Standaard' que el programa de Junts per Catalunya és per "continuar el camí" de la creació d'un "estat independent". En una entrevista amb dues periodistes en francès en un teatre a Anvers davant de 800 persones, Puigdemont ha dit que va ser un "error" pensar que l'estat espanyol estaria disposat a dialogar "d'un problema que no li agrada, però que existeix". "Hem entès que davant no hi tenim un estat que respectarà les regles del joc i la democràcia", ha assegurat Puigdemont, que ha avisat que l'Estat "està disposat a tot", també a una "guerra econòmica". Preguntat sobre si el projecte independentista ha dividit la societat catalana, el candidat de Junts per Catalunya el 21-D ha dit que ha estat "l'onada d'autoritarisme" d'Espanya "el que ha provocat la divisió". "El projecte d'unitat d'Espanya divideix els catalans?", ha preguntat, recordant que l'independentisme s'havia manifestat sense incidents en els darrers 7 anys.