Puigdemont, Ponsatí i Comín reclamen una llista conjunta a les europees

L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín signen aquest dijous un article publicat a ' El Punt Avui', ' Vilaweb' i ' Eldiario.es' en què demanen, "amb més convicció que mai", la constitució d'una llista conjunta per a les eleccions europees. Així, proposen una "candidatura que reculli la diversitat del moviment independentista" que "pugui guanyar amb claredat les eleccions" i enviï "un missatge inequívoc a Europa i al món".

Així, malgrat que "una gran part de la societat catalana reclama persistentment la unitat política", exposen en el text, hi ha "determinats actors polítics" que troben "dificultats" per "fer-la realitat". I afegeixen: "La demanda d'unitat ens compromet i ens interpel·la a tots".

Puigdemont va fer el pas com a cap de llista de JxCat a les eleccions europees a principis de març, uns comicis on, si res no canvia, competirà directament amb Oriol Junqueras, que ja havia estat anunciat anteriorment com cap de llista d'ERC a les europees i candidat de la Comissió Europea de l'Aliança Lliure Europea (EFA). No obstant, Puigdemont (que va anunciar la possibilitat de tornar a Catalunya si és eurodiputat) i els exconsellers demanen ara que es faci "un últim esforç" per "aconseguir que la veu de Catalunya tingui la força històrica que aquesta hora demana". "Ens hi juguem el futur com a república, com a nació de llibertats, com a nació europea", exposen.

En l'escrit, demanen a l'independentisme "la generositat que el moment exigeix". "De totes les eleccions que venen, en cap hi ha més necessitat d'actuar units que als comicis europeus", i destaquen la idoneïtat del moment: "Ara que a Europa es comencen a alçar veus llargament esperades, ara que la internacionalització del conflicte entre Catalunya i Espanya és un fet incontrovertible, ara que l’estat espanyol es veu forçat a donar explicacions".