Puigdemont en una entrevista al 'The Irish Times': "Podria participar a les eleccions europees"

L'expresident Carles Puigdemont ha reiterat en una entrevista al 'The Irish Times', recollida per l'ACN, que "podria participar en les eleccions europees". Puigdemont manté així la seva oferta de presentar-se com a candidat als comicis europeus si "hi ha una llista unitària" de les forces independentistes. "Seria interessant per al Procés català que hi hagués una veu al Parlament Europeu que posi a l'agenda europea el dret a l'autodeterminació", ha expressat.

Tal com explica avui l'ARA, hi ha un ball de noms a l'espai de JxCat sobre quin candidat presentar a les eleccions europees. En cas que no sigui possible una llista unitària, encara hi ha el nom sobre la taula de Puigdemont, però també el de Jordi Sànchez i l'exconseller Jordi Turull.

Respecte al judici de l'1-O, Puigdemont ha alertat que hi ha el "risc de crear un descontentament molt seriós a la societat catalana" si els líders independentistes són condemnats a presó.

Unificació irlandesa

Preguntat sobre si el Brexit podria significar una oportunitat per a la unificació irlandesa, Puigdemont ha respost que "probablement ho sigui". També creu que ho pot ser per a "un nou referèndum a Escòcia". "Donem suport a tots els pobles que exigeixen el dret a exercir el dret a l'autodeterminació de manera no violenta", ha afirmat. Tanmateix, Puigdemont ha recordat que "cada cas és diferent" i que cadascú ha de triar "el seu camí".