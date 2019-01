Puigdemont defensa el "difícil rol" de Torra i demana a l'ANC "comprensió i lleialtat" al Govern

L'expresident Carles Puigdemont demana a l'ANC "la màxima comprensió i lleialtat" al govern de Quim Torra després que l'entitat hagi fet públic un vídeo on titlla el Govern "d'autonomista" i on es pregunta si "continuaran incomplint promeses". En una atenció als mitjans des de Waterloo, Puigdemont ha defensat que Torra té "un dels rols més difícils", que és "afrontar-se a un Estat que no ha abandonat el conflicte amb Catalunya". "Li vam encarregar que tirés endavant amb unes circumstàncies molt difícils i enormes limitacions pressupostàries i competencials", ha argumentat l'excap de l'executiu.

En aquest sentit, Puigdemont ha afegit que "pertoca a altres" contribuir a anar "més lluny del que el Govern pot en defensa de la República". En aquest paper, ha dit, avui "hi és" l'ANC, el Consell per la República o l'AMI.

A més, ha fet valdre la "col·laboració de fa molts anys" amb l'assemblea i ha remarcat "el compromís de tothom" de tirar endavant la República. "En aquest compromís no hi sobra ningú i cadascú ha de tenir el seu rol", ha conclòs.

Preguntat pel congrés que celebra aquest dissabte La Crida i l'article de Marta Pascal reivindicant el paper del PDeCAT, Puigdemont s'ha limitat a dir que La Crida "és un espai polític, com ho és el PDeCAT" i ha descartat fer-ne més comentaris, al·legant que aquest divendres la reunió era amb l'AMI, un "espai de màxima transversalitat".

Reunió amb l'AMI

L'expresident ha fet aquestes declaracions després de mantenir una reunió de treball amb l'executiva de l'Associació de Municipis per la Independència, que s'ha desplaçat fins a Waterloo. Puigdemont, que ha recordat que va presidir l'AMI en el passat, ha agraït a l'associació la reunió.

Per la seva banda, el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha explicat que el viatge l'han fet per "donar normalitat" a la seva relació amb el "president legítim". "Sempre estarem al costat dels exiliats i els presos i tots aquells que pateixen la repressió de l'estat espanyol", ha afegit.

A pocs dies del trasllat dels presos a Madrid per l'inici del judici de l'1-O, un dels temes que han abordat, ha explicat Puigdemont, és "com el món municipalista pot ajudar a la construcció d'un país lliure" amb la denúncia del que no és "acceptable en un sistema democràtic".