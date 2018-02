Puigdemont: "Cal trobar una solució que permeti seguir desplegant una República i gestionar un govern autonòmic"

Mentre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC ultimen un acord que permeti formar govern a Catalunya, Carles Puigdemont ha parlat per primera vegada d'un possible pas al costat. "No tinc vocació de símbol", ha dit. I ha deixat clar que la prioritat és que Catalunya torni a tenir un executiu: "Cal trobar una solució que permeti seguir desplegant una República i gestionar un govern autonòmic", ha assegurat aquest dimarts a un debat a Gant (Bèlgica).

Puigdemont ha assegurat que si el Parlament de Catalunya decideix no investir-lo com a president, acabarà el seu mandat. "L'única autoritat que pot prendre aquesta decisió és el Parlament de Catalunya", ha advertit durant el debat sobre la situació política a Catalunya organitzat per les joventuts dels Liberals i Demòcrates Flamencs (VLD).

Crítiques de Ciutadans

La presència de Puigdemont a l’acte ha irritat Ciutadans –que s’ha assabentat hores abans de la convocatòria del debat– fins a tal punt que la delegació de la formació taronja al Parlament Europeu ha arribat a queixar-se a la direcció del VLD, segons afirmen a l’ARA fonts de Cs. “Ens ha sorprès que convidin Puigdemont”, admeten les fonts consultades.

Guy Verhofstadt i ex primer ministre de Bèlgica i líder dels Liberals al Parlament Europeu (ALDE), grup que inclou Cs i també el PDECat, és un dels líders històrics del VLD. Les joventuts del partit a Gant havien organitzat el debat després que el Parlament Federal belga vetés una conferència del president de la Generalitat prevista precisament per a avui.

“Per això les joventuts del VLD conviden Puigdemont a donar la seva visió sobre el futur de Catalunya, el paper de la Unió Europea i l’impacte que pot tenir aquest tema a Bèlgica”, expliquen els organitzadors.

Malestar al VLD

Les queixes de Cs han creat malestar al partit liberal flamenc. Els dirigents del VLD han pressionat la seva secció jove perquè es desmarqués de Carles Puigdemont i la direcció nacional de les joventuts ha acabat fent un comunicat per puntualitzar que el fet de convidar el dirigent català “no vol dir que compartim els seus punts de vista”.

Els dirigents liberals també han demanat a les seves joventuts que projectin, durant l'acte, un vídeo d'arxiu de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, d'una de les seves intervencions al Parlament de Catalunya, "per equilibrar del debat".

Un dels dirigents de les joventuts de Gant ha tret importància a les queixes de Cs i ha assegurat que són “coses que passen” a la política. “El partit de Puigdemont també és dels liberals”, ha subratllat. Verhofstadt també estava convidat a l’acte però ha declinat la invitació “per raons d’agenda”. Fonts de Cs, però, asseguren que el líder d’ALDE a l’Eurocambra no aniria a un acte de Puigdemont “ni boig”.

Polèmiques a banda, és la primera vegada que es veu Puigdemont en públic des de l'acte a Lovaina del 6 de febrer per commemorar els 100 dies del govern a l'exili.