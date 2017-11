Puigdemont afirma que prendrà possessió de l'acta de diputat: "Si voleu, hi seré"

"Si vosaltres voleu, si voleu que sigui al Parlament, jo hi seré. Jo prendré possessió". Aquest és el missatge que ha volgut enviar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dilluns a través dels canals de Junts per Catalunya, des d'on ha emès un petit vídeo en què assegura que està disposat a prendre possessió com a diputat si els catalans el voten.

Puigdemont matisa, doncs, les seves declaracions d'aquest mateix dissabte quan en una entrevista al programa 'Preguntes freqüents' ('FAQS'), de TV3, va reconèixer que ho té complicat per poder ser investit president de la Generalitat en cas que la seva candidatura guanyi les eleccions. “Puc ser diputat des de Brussel·les, però per ser president haig d’anar a la sessió d’investidura i segurament no hi podré anar”, va admetre en al·lusió al fet que serà detingut si trepitja territori espanyol.

Ara, en un vídeo difós per Junts per Catalunya, Puigdemont assegura que continuarà sent president "si el poble ho vol". "No hi haurà res que m'impedeixi defensar els meus drets", assegura el president de la Generalitat. "Jo hi seré perquè hi vull ser. I si el poble de Catalunya vol que hi sigui, no fallarem".

El president de la Generalitat subratlla que, malgrat que les eleccions del 21 de desembre han sigut "convocades de forma il·legítima", no li fan por. "Cada vegada que ens posin una urna al davant hi anirem. I guanyarem", remarca Puigdemont, que es mostra convençut que les coses aniran bé si l'independentisme fa "pinya".