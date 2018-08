La defensa de Puigdemont i dels consellers descarta que hi hagi una decisió sobre Llarena el 4 de setembre

El 4 de setembre, dia en què el magistrat de l’Audiència Nacional Pablo Llarena està citat per un jutjat belga, no hi haurà cap decisió. Així ho ha assegurat Paul Bekaert, l’advocat que defensa el president Carles Puigdemont i els consellers cessats pel 155 Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, que van cursar una demanda civil contra el jutge al juny perquè consideren que Llarena no va ser imparcial.

"Serà només una introducció de la demanda. El 4 de setembre només tractarà la demanda civil contra el jutge espanyol, però el cas serà posposat perquè els advocats puguin escriure la seva defensa. Crec que la decisió no serà fins l’any que ve, no passarà res el 4 de setembre”, ha respòs a la pregunta dels periodistes Paul Bekaert, que també forma part de la defensa del cantant Valtonyc.

La setmana passada el magistrat va demanar empara per aquest cas al Consell General del Poder Judicial, que la va acceptar, perquè considera que la demanda dels polítics catalans intenta, "sense dissimular, sotmetre les actuacions sobiranes de l'estat espanyol a la jurisdicció d'un estat estranger".

A més, el govern espanyol estudia contractar un advocat per defensar Llarena que seria l’encarregat de representar el magistrat i l’estat espanyol.