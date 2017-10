Puigdemont trasllada als diputats de Junts pel Sí que vol convocar eleccions

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha traslladat als consellers del Govern i als diputats de Junts pel Sí que vol convocar unes eleccions autonòmiques i no declarar la independència a canvi que l'Estat retiri l'aplicació de l'article 155 i totes les mesures anunciades per suspendre l'autonomia. Els dos partits del govern, ERC i el PDECat, reuneixen a les 12.00 i a les 13.30 h respectivament les executives. Carles Puigdemont farà una declaració institucional aquest migdia, a les 13.30 hores, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.

En sortir del Palau de la Generalitat per anar cap a la seu del partit, cares llargues i fins i tot algunes llàgrimes en alguns diputats d'ERC. "S'ha acabat tot", han dit fonts de Junts pel Sí a la sortida. El diputat Eduardo Reyes ha dit que la proposta del president seria una decepció, ja que la majoria de membres del grup aposta per declarar la independència. També ha criticat la decisió el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una metàfora que fa referència a la traïció de Judes a Jesucrist.

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

El nou escenari polític ha pres forma després que Carles Puigdemont es reunís aquest dijous -primer amb els consellers del Govern i després amb el grup parlamentari de Junts pel Sí-, per comunicar-los la decisió de com respondre a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, després de dos dies d'intenses reunions. Segons ha pogut saber l'ARA de fonts coneixedores de les reunions, l'opció de convocar eleccions guanya força després que els contactes entre Madrid i Barcelona s’hagin intensificat els últims dies.

De fet, els moviments van molt més enllà de Palau. Fonts socialistes expliquen que Miquel Iceta, Núria Marín i José Montilla estan des d'ahir en converses amb el PSOE, el Govern i el govern espanyol. Els socialistes reclamen des de fa setmanes que es convoquin eleccions per evitar la intervenció de l'autonomia. A més, segons ha pogut saber l'ARA, el lehendakari Íñigo Urkullu també ha fet de mediador directament entre Puigdemont i Rajoy.

Tensió al Govern

Els contactes i les trobades fa dies que duren. Ahir el govern i l'estat major del procés es van reunir en una maratoniana trobada, que va durar 7 hores. Ja estava previst que el president acabés de tancar serrells amb diversos consellers i que Junts pel Sí mantingués una altra reunió de grup per afrontar el ple definitiu, que començarà aquesta tarda a les 17.00 h. Fonts del Govern van assegurar a l'ARA que, de la trobada de gairebé 7 hores, no se'n va extreure una conclusió definitiva. Sobre la taula els tres escenaris ja coneguts: reactivar la DUI i resistir amb mobilitzacions al carrer; declarar la independència i convocar immediatament eleccions o precipitar els comicis sense fer la DUI. Tres opcions, constants canvis de rumb i molta tensió sobre les espatlles de Puigdemont per arribar a una posició consensuada, fins i tot amb l’amenaça d’alguns consellers de renunciar al càrrec.

540x306 La consellera de Governació, Meritxell Borràs, entrant a la reunió / CÈLIA ATSET La consellera de Governació, Meritxell Borràs, entrant a la reunió / CÈLIA ATSET

Segons les mateixes fonts governamentals, el debat polític va ser "intens" entre els participants a la reunió però "constructiu". L'objectiu de l'executiu és intentar exposar aquest dijous al migdia un posicionament conjunt abans que comenci el ple al Parlament, a les 17.00 h. En la reunió, diversos consellers van expressar els seus dubtes sobre fer la DUI. Diverses fonts consultades apuntaven que Santi Vila és qui va expressar més dubtes. Tot i que en les últimes hores l’opció de la dimissió de Santi Vila havia sigut sobre la taula, ara mateix el conseller d’Empresa apostaria per seguir al Govern, segons fonts de l’executiu.

A banda de Vila, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, també havia mostrat reticències per declarar la DUI. La titular de Governació ha volgut esvair rumors i ha volgut expressar el seu suport al president.

El compromís es demostra amb els fets. Ahir, avui i sempre al costat del president. — Meritxell Borràs (@txellborras) 26 de octubre de 2017

La CUP reconeix que guanya pes la convocatòria d'eleccions

A tot això, la CUP ha reconegut obertament que guanya força la convocatòria d'eleccions. En una atenció als mitjans de comunicació al Parlament, el diputat cupaire Carles Riera ha avisat, però, que els anticapitalistes "no acceptaran cap escenari" que no sigui declarar la independència. "No fer-ho seria una deslleialtat al poble", ha avisat.

Com ha fet aquest matí la presidenta del grup, Mireia Boya, Riera ha criticat que no se'ls hagi convocat a cap reunió de les últimes hores. Segons Riera, quan els cupaires participen en les reunions es garanteix que les "pressions il·legítimes no tinguin efecte", en una referència velada a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i a membres de l'estat major del procés.

Amb una República q s'ha de proclamar al @parlament_cat, es fan reunions fins tard a Palau sense tota la majoria parlamentària. Preocupant — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 de octubre de 2017

El ple comença a les 17.00 h

Tot això el mateix dia que el Parlament celebri el debat específic sobre "l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes". El ple començarà a les 17.00 h amb la intervenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els membres del Govern que ho estimin oportú -només està anunciada ara com ara la intervenció del president-, i la resta de grups de la cambra.

Després de les intervencions, la sessió se suspendrà i els grups tindran fins a les 10.30 h d'aquest divendres per presentar les propostes de resolució, fins a un màxim de 3 per grup. Al llarg del matí de divendres, la mesa qualificarà les propostes i els grups les podran transaccionar. Si la mesa accepta una resolució vinculada a la independència i cap grup volgués frenar-la, podria presentar en aquest moment una petició de reconsideració, però JxSí té majoria en l'òrgan rector de la cambra i no prosperaria. La previsió és acabar amb rapidesa aquest procés perquè a les 12.00 h es portin les propostes definitives al ple i es procedeixi a la votació.