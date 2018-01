Puigdemont crida a evitar un "frau democràtic" i tirar endavant la investidura per complir amb el resultat del 21-D

Després del darrer discurs d'Artur Mas com a líder del PDECat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pres la paraula per compartir la seva perspectiva en les properes setmanes, en què s'ha de constituir la mesa del Parlament -dimecres- i s'ha d'enfilar el camí d'una investidura a distància. El president ha assegurat que el resultat de les eleccions va ser "incontestable" a favor de la restitució del "govern legítim" i la derrota del 155 i ha reclamat a l'Estat que accepti el que va votar la ciutadania i entomi el diàleg.

Ha avisat que hi ha "riscos" que es cometi un "frau democràtic" i des del govern espanyol es vulgui impedir la investidura, que JxCat i ERC estudien com fer a distància. En aquest sentit, ha dit que per molts recursos o "reglaments" que esgrimeixi La Moncloa i l'oposició, el resultat de les eleccions s'ha de garantir. "Les estratègies parlamentàries vetllaran perquè no hi hagi frau democràtic", ha asseverat Carles Puigdemont, exigint als partits constitucionalistes que "no busquin en despatxos" la manera d'eludir l'expressió de les urnes.

Ahir, la cap de campanya de JxCat, Elsa Artadi, va parlar en la mateixa línia: va assegurar que no hi havia la B a Carles Puigdemont i que l'investirien a distància encara que s'hi oposessin els lletrats. Des de la llista del president consideren que si no hi ha una prohibició expressa en el reglament hi ha marge per fer-ho.

El president ha fet una connexió en directe des de Brussel·les on ha agraït a l'expresident Artur Mas el seu paper al capdavant del Govern i del partit. També per haver-lo ungit com a candidat a la presidència per Junts pel Sí just fa dos anys, quan Mas va fer el seu primer "pas al costat" per aconseguir els vots de la CUP a la investidura. Puigdemont, que també s'ha referit a les perspectives de futur del partit, ha cridat a sumar amb Junts per Catalunya i ha agraït la "generositat" del PDECat a l'hora de cedir els recursos i l'estructura a la llista del president per concórrer a les eleccions.