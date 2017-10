Rull, l'únic conseller que va al seu despatx tot i estar cessat

Aquest dilluns és el primer dia feiner amb l'aplicació de l'article 155 en marxa i amb el Govern cessat. La majoria de consellers no han acudit al seu departament, i només el titular de Territori, Josep Rull, s'ha fet una fotografia treballant al seu despatx. El president, Carles Puigdemont, ha penjat una fotografia del Palau de la Generalitat, però no se l'ha vist entrar-hi.

En realitat, el govern espanyol està donant "unes hores" perquè els consellers i els alts càrrecs cessats recullin els seus objectes personals, un pas que es vol fer amb "la major discreció" i el "principi d'intervenció mínima". Així ho ha assegurat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en declaracions a A3 TV, on ha deixat clar que "en cap moment" el govern central es va plantejar l'eliminació dels Mossos d'Esquadra.

Aquest dilluns els Mossos tenen l'ordre de permetre l'entrada als consellers de la Generalitat als seus despatxos per recollir les seves coses, però si es neguen a abandonar els seus llocs de treball, els agents aixecaran acta i ho remetran al jutjat, segons informa Europa Press. El govern espanyol ja havia advertit que els cessats que intentin mantenir-se al seu càrrec tot i ser destituïts poden incórrer en un delicte d'usurpació de funcions.

Fonts de Mossos consultades per l'ARA havien explicat que quan es destitueix un conseller, aquesta persona pot tornar al seu despatx per recollir efectes personals. En cas que, un cop dins, els consellers segueixin exercint, els agents hauran de comunicar-ho als seus superiors i esperar directrius.

President

En una publicació al seu Instagram, Puigdemont ha desitjat un "bon dia" als seus seguidors. Segons Europa Press, el president no té previst acudir aquest dilluns al Palau. Tampoc ha participat al comitè nacional del PDECat.

Els Mossos, que s'han personat a les diferents conselleries, també han tancat amb tanques l'accés principal del Palau de la Generalitat.

Bon dia 😊 A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Oct 29, 2017 at 11:39pm PDT

Territori

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, és el primer que ha mostrat que ha anat al seu despatx a treballar. La fotografia és d'avui, ja que hi surt un diari d'aquest dilluns sobre la taula.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 d’octubre de 2017

Rull ha sortit del seu despatx cap a les 10 h. Ha assegurat als mitjans que seguiria amb “la seva agenda del dia” i ha explicat que havia vingut a treballar i que continuaria la feina que li havia sigut encomanada pel poble de Catalunya. Era difícil sentir-lo pels aplaudiments amb què els ciutadans l’han rebut a les portes del departament. Eren unes desenes, molts representants del CDR de l’Esquerra de l’Eixample.

Aquest cap de setmana va transcendir un vídeo de Rull dirigint-se als treballadors del departament en què manifestava el seu desig de tornar a treballar dilluns com a "ministre de la nova República Catalana". El conseller citava també Nelson Mandela per recordar que "un guanyador és un somiador que mai s’ha rendit", i apunta que "mai s’han rendit en el repte de deixar als fills un país millor, es pensi el que es pensi, s'hagi nascut dins o fora de Catalunya, es parli, s'estimi o se somiï en català o en castellà".

Ensenyament

A Ensenyament, el secretari general, Lluís Baulenas, ha anat a treballar a les vuit del matí. No està cessat i serà ell qui coordinarà el departament a partir d'ara. També hi ha entrat Joan Mateo, secretari de polítiques educatives, que tampoc ha estat destituït. Fonts del departament han assegurat que la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, encara no ha entrat, i asseguren que no saben si apareixerà al llarg del dia.

Interior

A Interior no es té constància que hi hagi arribat el conseller, Joaquim Forn. En canvi, sí que hi ha anat el secretari general, Cèsar Puig, que ha entrat una mica abans de les vuit del matí a la conselleria i s'ha acomiadat dels treballadors del departament després de ser cessat. Tot i això, ha dit que ell no es considera destituït perquè "no l'ha destituït la persona que el va nomenar".

Afers Exteriors

El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, encara no ha arribat. Per ara la notícia ha sortit per part del representant permanent de la Generalitat a la UE, Amadeu Altafaj, que s'ha acomiadat a través d'una carta en què ha dit que viu un moment "trist" després de l'aplicació del 155.

Parlament

La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha anat a treballar a primera hora del matí en el seu cotxe oficial, amb aspecte seriós i sense fer declaracions als periodistes. Ella no està cessada, i al Parlament, encara que s'han convocat eleccions, hi ha activitat. A més, Forcadell és la presidenta de la diputació permanent, l'òrgan que gestiona la cambra entre períodes de sessions diferents i que està format per un president, un vicepresident, un secretari i una vintena de diputats de tots els grups, el mandat dels quals es prorroga, en cas de conclusió de la legislatura o de dissolució de la càmera, fins a la constitució del nou Parlament.