El Procés irromp a l'Eurocambra en el primer ple de Puigdemont

L'arribada de Carles Puigdemont i Toni Comín (i l'absència d’Oriol Junqueras) a Estrasburg no ha alterat el funcionament habitual de l'Eurocambra, però ha revolucionat els partits unionistes i l'extrema dreta de Vox al Parlament Europeu. El xoc de visions sobre la situació a Espanya s’ha evidenciat aquesta setmana tant a dins com a fora del ple i es preveu que la batalla segueixi més enllà del Parlament i retorni aviat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El mateix líder de Vox, Santiago Abascal, va viatjar ahir a Estrasburg per anunciar que demandaran el Parlament Europeu per haver reconegut com a eurodiputats Puigdemont i Comín.

Ahir va ser el primer dia que l’expresident va poder intervenir des del seu escó al ple i es va estrenar reclamant a la UE que s'impliqui en el diàleg i defensi l’autodeterminació com a mecanisme per resoldre el conflicte a Catalunya. "La repressió no és acceptable", va dir, dirigint-se al primer ministre croat, Andrej Plenkovic, que ocupa la presidència rotatòria del Consell de la UE i va presentar al ple les seves prioritats de mandat. Més tard, Plenkovic li va respondre: "[Aquesta qüestió] S’ha de solucionar a Espanya".

La intervenció de l’expresident, en anglès, va enervar les files de Ciutadans i el PP, que, dins el ple, van demanar la paraula per replicar al líder de JxCat. Ara bé, Puigdemont va rebutjar que poguessin intervenir (és potestat del diputat fer-ho si no està previst que parlin en el debat general) i també ho va fer així posteriorment Toni Comín quan va ser el seu torn. "No volien números", afirmaven ahir fonts de JxCat, negant que defugissin el debat. Ara bé, això no va impedir que els diputats que ja preveien participar en la discussió –sobre l’informe anual sobre els drets humans i la democràcia al món– repliquessin a l’expresident quan va retreure a la UE una "doble moral" davant la "vulneració de drets" a Espanya. "Avui aquí hem d'escoltar un pròfug de la justícia que només té un destí: els tribunals", va reblar el diputat del PP Francisco José Millán.

Comín també ho va aprofitar per criticar l'Estat: "Jo estic exiliat a Bèlgica perquè Espanya no respecta els drets humans". "Colpista", es va sentir des de les files de Cs, per part de Jordi Cañas, mentre que Soraya Rodríguez, també del partit taronja, acusava els de JxCat de buscar "impunitat" en lloc d’immunitat. Des del PSOE, Ignacio Sánchez Amor va acusar els independentistes de "trepitjar" els drets de les minories a Catalunya. Tot plegat, mentre la resta d'eurodiputats seguien el carril de la seva intervenció sense fer referència a Catalunya.

"Atac a la sobirania nacional"

L’Eurocambra, però, no serà l’únic lloc on es debatrà la situació dels eurodiputats exiliats. Vox vol portar el debat també al TJUE. Malgrat que el president del Parlament Europeu ha reconegut com a membres de ple dret Puigdemont i Comín en virtut de la sentència de Luxemburg, l’extrema dreta considera la decisió un "atac a la sobirania i a la llei espanyola" i vol que es faci marxa enrere. “És absolutament inacceptable que haguem de pagar el sou a dos fugats de la justícia”, va dir Abascal en una roda de premsa organitzada a la seu del Parlament Europeu

El recurs de Vox contra el Parlament Europeu es produirà paral·lelament a una demanda en sentit contrari: la de Junqueras contra la mateixa cambra per no reconèixer-lo com a eurodiputat. A banda d'això, ERC també va explicar ahir en roda de premsa que portaran el seu cas a la Comissió d’Afers Jurídics del Parlament, que aborda els suplicatoris. Patrick Beyer, diputat alemanys dels Verds i membre de la Comissió, es va alinear ahir amb els republicans: "El cas Junqueras és un cas complex, però l'han de resoldre les institucions europees".

Visita als presos polítics

Dilluns Puigdemont ja va avançar que volia anar visitar els presos polítics a Espanya i, ahir, va concretar els seus plans en una entrevista a RAC1: va explicar que vol fer-ho el 23 i 24 de gener en el marc d’un viatge dels eurodiputats de la plataforma que promou el diàleg entre la UE i Catalunya. Tenint en compte que no ha estat detingut a França (i s’assumeix que en cap altre estat europeu), va reptar Espanya a garantir que tampoc ho farà: "Vull saber si hi ha una excepció espanyola o no".