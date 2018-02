Així és la proposta d'investidura que Puigdemont ha traslladat a ERC i la CUP

Carles Puigdemont va proposar a ERC i a la CUP una proposta d'investidura simbòlica a Brussel·les i una altra al Parlament a distància després d'haver reformat la llei de presidència i del Govern. Tal com ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar l'ARA, Puigdemont hauria plantejat als altres dos partits independentistes crear "una nova institucionalitat formada per Govern i Assemblea de càrrecs electes constituent" a Bèlgica que s'hauria de convertir en un "contrapoder" a l'Estat des de l'exterior. Així ho explica un document intern de la CUP, al qual ha tingut accés l'ARA, que han de debatre aquesta setmana les assemblees cupaires. Aquestes són les claus de la proposta:

Nova "institucionalitat" a Brussel·les

Segons el document de la CUP, JxCat va proposar la creació d'una "nova institucionalitat" formada pel Govern i l'assemblea de càrrecs electes constituents a Bèlgica que esdevingui "un contrapoder" a l'Estat. Així doncs, existiria el Parlament de Catalunya "autonòmic" i una nova assemblea a l'exili que acordaria les iniciatives polítiques que els grups independentistes durien a terme a Barcelona. D'acord amb la proposta, "aquest nou espai a l'exterior seria la real direcció política del Principat" i estaria format per JxCat, ERC, CUP i "independents". Aquest nou espai es dedicaria a la "internacionalització" republicana i rebria el nom de Consell de la República.

"Investidura" de Puigdemont com a president del Consell de la República

El document desgrana una doble investidura. Primer a Brussel·les i després a Barcelona. En el cas de Bèlgica, JxCat proposava que el 18 de febrer se celebrés la "investidura" de Puigdemont en l'assemblea d'electes de Brussel·les com a "president de la república". En el document se situa aquest esdeveniment el 18 de febrer però segons fonts de JxCat aquesta data està a hores d'ara ja desfasada.

Reformar la llei de presidència per investir Puigdemont a distància

Tot i la investidura simbòlica a Brussel·les, JxCat proposa també investir el president, Carles Puigdemont a Barcelona. Per tal de poder fer-ho, tenint en compte que es va ajornar pel veto del Tribunal Constitucional, JxCat planteja reformar la llei de presidència i del Govern per incloure la investidura a distància. Aquest ple estaria previst el 15 de febrer i es tramitaria per lectura única. D'aquesta manera, la llista del president interpreta que es podria dur a terme una votació a la cambra del president evitant conseqüències penals per als membres de la mesa. Ara bé, en el document també s'admet que si aquest procés no és possible s'investiria un altre candidat de JxCat, del qual no concreten el nom. Sobre aquest últim punt s'afegeix: "Tota la proposta versa sobre la idea que aquesta última possibilitat implicaria que al Presidència a Barcelona tingués un caràcter simbòlic obeint els mandats de Brussel·les".

Proposta de resolució per reconèixer el Govern legítim

Per altra banda, la llista del president també planteja que s'aprovi una proposta de resolució política al Parlament en reconeixement al Govern "legítim" previ a l'aplicació de l'article 155 i invocant el referèndum de l'1 d'octubre i a la proclamació de la república del 27 d'octubre. Una declaració política simbòlica però que, a parer dels independentistes, reconeixeria el camí fins aquí. En un primer moment es proposava fer el ple aquest divendres però la data ha quedat "desfasada" -asseguren fonts de JxCat- perquè la negociació encara dura.