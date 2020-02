Puigdemont mesura a Perpinyà la seva força dins l’independentisme

L'independentisme està convocat aquest dissabte a Perpinyà pel Consell per la República que lidera Carles Puigdemont. L'acte pretén ser transversal de tot el moviment, però s'ha acabat convertint en una prova per mesurar la força i la capacitat de mobilització de l'expresident a l'exili.

Els organitzadors defensen que demà es visualitzarà un doble sentiment: per una banda, l'alegria perquè Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí (tots de JxCat) puguin exercir finalment d'eurodiputats; per l'altra, la crítica a la "injustícia espanyola" que impedeix que el president d'ERC, Oriol Junqueras, també pugui seure als escons europeus. A més, per blindar-se de les acusacions de partidisme que pesen contra l'acte -per la sospita que s'emmarca en la precampanya de JxCat-, han assegurat que tindrà "totes les veus de l'exili i la repressió". Dalt de l'escenari del Parc de les Exposicions de Perpinyà hi haurà els tres eurodiputats de JxCat i, a través de vídeos i cartes, hi intervindran també els presos polítics i altres exilitats, com el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira.

Puigdemont serà a menys de 40 quilòmetres de la frontera de l'únic estat de la Unió Europea al qual ara mateix no pot entrar sense perill de ser detingut. Ell mateix ha assegurat que l'acte d'aquest dissabte també vol ser de "gratitud" amb la Catalunya del Nord. Aquest divendres ja hi ha arribat i a través de Twitter ho ha celebrat així: "Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures". El Consell per la República calcula que un mínim de 70.000 persones s'hi desplaçaran i que hi pujaran 600 autocars, cosa que també constituirà tot un repte en la mobilitat de Perpinyà.

Una fotografia del moment

Malgrat els esforços del Consell per la República per presentar l'acte com una nova mobilització transversal de l'independentisme, des que es va saber que es faria ha estat envoltat d'un murmuri sobre les intencions reals. Finalment, la CUP aquest divendres hi ha posat veu i ha anunciat que no hi participaria formalment pels "certs partidismes que s'entreveuen en el desenvolupament d'aquest acte". A Esquerra també hi ha recels, encara que més discrets. En la memòria dels republicans hi ha gravada la manifestació de Brussel·les del desembre del 2017. El que havia de ser estrictament un clam independentista al cor d'Europa es va acabar convertint en un acte que va capitalitzar Puigdemont catorze dies abans de les eleccions catalanes. A diferència de la CUP, ERC sí que hi enviarà representació, però no hi seran els principals noms de la direcció actual. Hi aniran la portaveu al Parlament, Anna Caula, el líder a Barcelona, Ernest Maragall, i el vicesecretari de vertebració territorial i membre de la direcció del Consell per la República, Isaac Peraire.

Si faltava algun senyal per confirmar les diferències amb què els partits independentistes afronten l'acte, JxCat ha anunciat que per part seva hi seran "tots" els diputats del grup al Parlament, al Congrés, al Senat, els consellers i el president de la Generalitat, Quim Torra. En el fons, les suspicàcies que ha generat l'acte en el triangle sempre convuls entre JxCat, ERC i la CUP són una fotografia precisa del moment actual de divisió independentista. La CUP fa temps que vola per lliure i l'últim episodi ha sigut criticar frontalment la taula de diàleg amb l'Estat a la qual sí que assisteixen JxCat i ERC. Pel que fa els dos socis de Govern, afronten el final de la legislatura a Catalunya amb una cohesió precària: dijous es van tornar a barallar al Congrés.

651x366 Clara Ponsatí i Carles Puigdemont aquest divendres des de la Catalunya Nord. / TWITTER @KRLS Clara Ponsatí i Carles Puigdemont aquest divendres des de la Catalunya Nord. / TWITTER @KRLS

Conscients de les desconfiances que ha generat l'acte en alguns sectors, Puigdemont va voler fer dimecres una crida a la tranquil·litat: "Que tothom estigui tranquil: serà una celebració". En una entrevista al diari L'Indépendant va assegurar que buscava un acte "transversal" per denunciar que "un estat membre de la UE no respecta les llibertats fonamentals". Aquest dissabte es resoldrà la incògnita.

Preparats per a la precampanya

Un cop celebrat l'acte, poques dates més en vermell a l'agenda tindrà l'independentisme. Només li caldrà esperar que el Parlament aprovi els pressupostos catalans, previstos per al 18 de març, i que Torra anunciï finalment la data de les eleccions. Precisament, Puigdemont encara rumia si fa el pas i torna a encapçalar la llista de JxCat. Qui té decidit que vol encapçalar la d'ERC és Junqueras. "Compto que el candidat d'Esquerra seré jo", ha exposat aquest divendres en una entrevista a Elnacional.cat. El dirigent republicà no ho tindrà fàcil, perquè sobre ell pesa la condemna del Tribunal Suprem per l'1-O. Tot i això, confia que aviat el Tribunal General de la Unió Europea li donarà la raó i podrà exercir d'eurodiputat i que, per tant, farà "decaure totes les condemnes". "Si no fos així, cosa que no preveig, sempre serà algú millor que jo. Esquerra té un molt bon equip", ha conclòs. Fonts republicanes assumeixen que la presència de Junqueras a les llistes és una opció remota.

Si es confirmen les dades de participació previstes pel Consell, Perpinyà serà la quarta manifestació multitudinària de l'independentisme fora del Principat, després de les de Brussel·les el desembre del 2017, la de Madrid del març del 2019 i la d'Estrasburg del juliol passat.