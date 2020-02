ERC facilita l'aprovació del sostre de despesa i dona aire als pressupostos de Sánchez

La segona part de la primera reunió de la taula de diàleg s'ha viscut aquest matí al Congrés. ERC ha recollit el guant del clima d'entesa de la primera trobada a la Moncloa i ha decidit donar aire als pressupostos de Pedro Sánchez. Igual que en la investidura, els republicans s'han abstingut en la votació del sostre de despesa i objectius de dèficit, peces clau per a l'elaboració dels comptes de l'Estat per aquest 2020. La votació ha passat amb 168 vots a favor -PSOE, Unides Podem, PNB, Més País, Compromís, Terol Existeix, Coalició Canària, Nova Canàries i Partit Regionalista de Cantàbria-, 150 en contra -les del PP, Vox, Cs, JxCat, CUP, Navarra Suma i Fòrum Astúries- i 19 abstencions -Esquerra, EH Bildu i BNG.

"ERC compleix els acords", ha dit amb to premonitori el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, abans d'entrar a l'hemicicle recordant el pacte amb el PSOE d'obrir-se a negociar els comptes de l'Estat si primer es constituïa la taula de diàleg. El seu company de files, el diputat Joan Margall, ha confirmat l'abstenció. En sortir del debat, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha celebrat la votació, traient importància al vot en contra de Junts per Catalunya -qua a última hora ha decidit votar que no tot i defensar l'abstenció-. "Si no hi ha cap canvi en el calendari, aprovarem els pressupostos a l'estiu. Aquest és el primer pas per a l'elaboració dels comptes", ha dit la ministra.

Margall ha celebrat l'estrena de la taula i ha insistit que mentre continuï el diàleg podran comptar amb els republicans. Al seu parer, per primera vegada en anys de govern del PP que "només sabia enviar policies a Catalunya" per primer cop ahir dimecres, amb la taula de diàleg, un "govern espanyol es va seure amb el català per saber com resoldre el conflicte". "No ens agrada el seu sostre de despesa, però ERC ha vingut a Madrid a resoldre el conflicte polític. Vostès estan complint ara per ara i avui amb el vot els donem un marge de confiança perquè el diàleg pugui avançar. Donem una oportunitat a la mesa de negociació", ha assenyalat des de la tribuna.

Canvi d'última hora de Junts

En canvi, Junts per Catalunya es manté en el no, consolidant així les vies separades de l'independentisme a Madrid des de la investidura de Sánchez. Tot i que el diputat Ferran Bel ha fet una intervenció donant a entendre l'abstenció -"no donarem un vot favorable", ha dit des de la tribuna-, a última hora Junts ha decidit votar en contra. De fet, s'ha pogut veure com alguns diputats intentaven consensuar posicions des de l'hemicicle. Bel ha recriminat que el ministeri d'Hisenda no hagi negociat amb ells els objectius de dèficit, però alhora ha advertit que la seva posició "no pressuposava el vot o no als pressupostos de l'Estat". El que sí que ha deixat clar és que el vot s'havia de "desvincular del futur de la taula de diàleg" perquè algú podria pensar que a partir d'ara han d'avalar totes les votacions.

Fonts de Junts assenyalen que estaven disposats a l'abstenció perquè es tracta d'uns objectius de dèficit que interessen als ajuntaments, però que el seu vot en contra l'han decidit a última hora perquè el govern espanyol i el PSOE no han negociat amb ells. A més, apunten que no eren imprescindibles perquè la votació tirés endavant. Durant el debat, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha fet una crida als de Torra a "no bloquejar" en un context en què s'està "encaminant el diàleg polític".

Retrets entre JxCat i ERC

Des d'Esquerra, en canvi, acusen Junts de canviar el seu sentit de vot a última hora. Fonts dels republicans assenyalen que els havien traslladat que fins i tot estaven disposats a votar que sí, però que al final, seguint la consigna de la direcció, han canviat el sentit del vot. Consideren que es tracta d'una estratègia deslleial i avancen que no tenen intenció de tornar a avançar-los el sentit del seu vot. Des del grup socialistes asseguren que no sabien què acabaria fent Junts per Catalunya però que en cap cas estava sobre la taula la devolució de l'IVA del 2017, una condició que ha defensat la portaveu de Junts a Madrid, Laura Borràs, en sortir de la votació. Borràs ha retret que alguns partits com ERC facilitin de forma "gratuïta" el primer pas per a la tramitació dels pressupostos.

L'aprovació del sostre de despesa no és garantia sine qua non de l'aval als pressupostos. El desembre del 2018, el PDECat i ERC van decidir fer un gest amb Sánchez i avalar justament aquest tràmit. Però al cap de pocs mesos, el seu 'no' als pressupostos va abocar a Espanya a les eleccions generals de l'abril del 2019. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit en una entrevista a Rac1 que cal que continuï existint una via de diàleg oberta constant perquè els republicans es plantegin negociar els pressupostos.

Durant el debat al Congrés, la ministra d'Hisenda ha anunciat que ha acceptat la petició de flexibilitzar la regla de despesa dels ajuntaments que reclamaven tant ERC com EH Bildu, així com també Més País i Compromís, formacions imprescindibles perquè, igual que durant el debat d'investidura de Sánchez, el quadre macroeconòmic tirés endavant. Des d'EH Bildu, que també s'abstingut, el diputat Oskar Matute ha justificat que són una formació sobretot municipalista i que han prioritzat aquesta condició per ajudar a l'aprovació del sostre de despesa. De totes maneres, el seu vot ja no era vital perquè la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, va decidir ahir dimecres canviar el seu vot en la investidura i votar avui a favor del sostre de despesa perquè "Espanya necessita pressupostos".

460 milions més per a Catalunya

El nous objectius de dèficit permetran a Catalunya poder gastar 460 milions d'euros més el 2020. Hisenda no tornarà l'IVA pendent a les comunitats autònomes des de l'època del ministre Cristóbal Montoro, però el passat 7 de febrer ja va anunciar que fleixibilitzaria els objectius de dèficit autonòmics. El ministeri d'Hisenda ha fixat un dèficit per al 2020 del 0,2% del PIB, una dècima més del que un principi es preveia i dues dècimes més del que havia fixat en el seu moment el govern del PP.