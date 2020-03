Puigdemont avala la "negociació" amb l'Estat però branda la via unilateral com a "últim recurs"

Després d'esquivar tota apel·lació al diàleg en la seva intervenció al gran acte independentista a Perpinyà, Carles Puigdemont ha defensat aquest dilluns la necessitat de mantenir un "estat de negociació permanent" amb l'Estat. L'expresident de la Generalitat, que ha negat que la iniciativa del Consell per la República fos un acte de campanya de JxCat, ha avalat la decisió del Govern de donar una oportunitat a les converses amb el govern de Pedro Sánchez, defensada dissabte pel president d'ERC, Oriol Junqueras, però criticada per l'exconsellera a l'exili Clara Ponsatí. Puigdemont ha volgut prendre, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el camí del mig, i per això ha avisat que "el sit and talk no pot ser un wait and see" i ha tornat a brandar el "recurs" de la via unilateral. Una manera d'urgir el PSOE a donar resposta a les demandes de la part catalana.

Segons l'ara eurodiputat, la taula de diàleg "de moment" no ha sigut "útil" perquè "no ha arribat a cap acord", i per això ha apuntat que l'afronta amb "esperança i escepticisme". "A les taules de negociació ens agrada anar-hi, però ens interessen les decisions i compromisos", ha sentenciat. Així, i en la línia del que ja va demanar a Perpinyà, Puigdemont ha cridat a fer compatible la nova etapa de diàleg amb la "mobilització" i la "desobediència". "No només no és incompatible sinó que es retroalimenta", ha opinat. Poc abans de l'entrevista de Puigdemont, el ministre de Sanitat i dirigent del PSC, Salvador Illa, havia criticat des de la SER les "posicions molt tancades" de l'expresident, que dissabte cridava a lliurar la "lluita definitiva" per la independència, i ha reivindicat que la taula de governs "té futur". "La gent entén que tenim un problema polític i que cal solucionar-lo en el mercat de la convivència", ha assegurat. "Hi ha una aposta ferma per dialogar", ha afegit.

Puigdemont també ha avalat aquesta via, si bé ha demanat no aixecar "falses expectatives". Així, ha descartat renunciar a la via unilateral com a "l'últim recurs que tenim" en cas que l'Estat torni a "posar una paret de repressió molt dura" a l'autodeterminació. Recuperant el "preparem-nos" que va repetir dissabte, ha afegit que caldrà estar "més preparats" que l'octubre del 2017 si cal "superar aquesta paret". "No he abandonat mai la via unilateral. En absència d'una voluntat clara del govern espanyol d'emprendre la via de l'acord, no hi podem renunciar", ha dit l'expresident, que s'ha mostrat convençut que la unilateralitat és "legítima" i que té "recorreguts adequats de reconeixement internacional".

Tornar a explorar l'escenari que va ser aturat amb el 155, i el posterior exili i la presó, és un dels possibles però no l'únic, ha defensat Puigdemont, i ha insistit que a l'independentisme "no hi sobra ningú" i que "totes les estratègies són vàlides". "Hi ha moltes veus i algunes molt crítiques amb les altres, però totes aquestes veus són necessàries", ha argumentat. Puigdemont, partidari que totes les veus agafin un "camí de conciliació", ha assegurat que ell "no hauria xiulat res" de l'acte de dissabte, en què alguns dels assistents van xiular la intervenció a distància de Junqueras. Segons Puigdemont, de fet, s'estava xiulant l'adversari comú: l'estat espanyol.

Tant per la negativa de l'Estat com, sobretot, pel compte enrere electoral establert, precisament, per les discrepàncies amb ERC, el president del Govern, Quim Torra, ha admès aquest dilluns mateix que difícilment podrà complir amb el compromís per exercir el dret d'autodeterminació en aquesta legislatura, tal com va anunciar després de la sentència de Tribunal Suprem. En una entrevista a Eldiario.es, Torra ha dit que no renunciarà "mai" a aquest objectiu, però ha admès que serà "molt complicat" que es pugui dur a terme properament i que requereix "terminis més allargats".