Puigdemont no demana autorització judicial per ser a la investidura perquè creu que com a diputat no la necessita

Carles Puigdemont ha presentat al Tribunal Suprem un escrit en què recorda que els resultats electorals del 21-D li han atorgat la condició de diputat i subratlla que, com a tal, gaudeix de tots els drets i prerrogatives que li són inherents, "especialment el d'immunitat parlamentària", segons una nota que ha difós Junts per Catalunya. El president de la Generalitat cessat per l'article 155 entén, doncs, que no fa falta demanar cap tipus d'autorització judicial per a l'exercici d'aquests drets. Cal recordar, en aquest sentit, que en el marc del recurs contra la celebració del ple d'investidura que el govern espanyol va presentar davant del Tribunal Constitucional, aquest estament va decretar un seguit de mesures cautelars que, entre d'altres, afirmaven que Puigdemont podia assistir al ple sempre que fos de manera presencial i prèvia autorització judicial.

Puigdemont i el seu equip han fet un canvi d'estratègia respecte a aquesta mesura cautelar, ja que dissabte el partit no descartava demanar l'autorització que assenyalava el TC. Aquest matí, en entrevista radiofònica, l'advocat del president cessat, Jaume Alonso-Cuevillas, ja marcava el primer gir que s'allunyava d'aquella idea, en recordar que com a diputat Puigdemont té el dret d'assistir al ple, i que en tant que no té cap condemna en sentència ferma que li limiti aquest dret no té sentit demanar autorització judicial per exercir-lo.

Ara Junts per Catalunya acaba de reblar el canvi d'estratègia amb aquest comunicat en què anuncia l'escrit que Puigdemont ha presentat al Suprem. En aquest escrit, Puigdemont recorda que des del 17 de gener ha accedit al "ple exercici" de la condició de parlamentari, i que, com a tal, "gaudeix de la plenitud de drets i prerrogatives parlamentàries previstos a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Reglament del Parlament de Catalunya i altres legislacions aplicables".

Finalment, cal recordar que Puigdemont també ha enviat una carta al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en què li demana empara i que adopti, d'acord amb les seves potestats, les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i del conjunt dels seus membres.