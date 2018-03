El cotxe de Puigdemont portava un localitzador tornant cap a Bèlgica

Fonts pròximes a la investigació han informat a Efe que dotze agents del Centre Nacional d'Intel·ligències (CNI) es van ocupar de vigilar Puigdemont des de Brussel·les fins a Hèlsinki, un trajecte que va fer en avió dijous passat. Aquests agents van ser rellevats després per investigadors de la Comissaria General d'Informació, que es van ocupar de vigilar el president en el seu viatge de tornada a Bèlgica en cotxe.

De fet, els investigadors havien col·locat prèviament un dispositiu de geolocalització al vehicle del president, que sempre van tenir controlat, asseguren les fonts.

No obstant això, ni els agents del CNI ni els policies espanyols van intervenir en la detenció de Puigdemont, que es va produir ahir al matí en una autopista d'Alemanya, on va entrar a través de la frontera amb Dinamarca després d'abandonar divendres a la nit Finlàndia, on havia estat convidat per oferir unes conferències.

Fonts dels serveis d'intel·ligència afirmen a Efe que el CNI ha actuat ajustant-se a l'article 1 de la llei reguladora del centre, que estableix que la seva missió és neutralitzar el risc o amenaça contra la seguretat nacional, la integritat territorial o l'estabilitat contra l'estat de dret.

També destaquen que és fonamental en aquest tipus d'operacions, i més en el cas de la detenció de Puigdemont, la col·laboració internacional amb altres serveis d'intel·ligència de països aliats i amics, i concretament ara amb Alemanya, i amb les seves forces de seguretat.