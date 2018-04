Carles Puigdemont vol evitar haver de repetir dels eleccions. Després de la gran manifestació que ha tingut lloc aquesta tarda a Barcelona, en què centenars de milers de persones han exigit la llibertat dels presos polítics, i on s'ha llegit un manifest urgint el Parlament a formar Govern com abans millor, el president és entrevistat a TV3. "Hem de buscar les fórmules perquè no hi hagi eleccions", ha sentenciat: "Si no és possible investir Jordi Sànchez hem de proposar un altre candidat". Puigdemont també ha demanat paciència, confiança i deixar treballar als diputats: "Tenim el dia 22 de maig, és la data límit. No caldrà apurar fins al final, però deixem treballar una mica". Puigdemont ha demanat paciència i "una mica de confiança": "Tenim temps per trobar solucions que d'una banda respectin el mandat de la gent i per l'altra, que eviti anar a eleccions". Segons Puigdemont, "a l'Estat espanyol li interessa que hi hagi eleccions, per si ens barallem".

Des de Berlín, Puigdemont ha lamentat el veto del Tribunal Suprem (TS) a la investidura Jordi Sànchez. "Hem de donar carta de naturalitat al fet que un jutge determini què ha de decidir el Parlament?", s'ha preguntat: "Aquesta és una línia vermella que no hem de deixar passar". Segons el líder de Junts per Catalunya (JxCat), acceptar les condicions del TS implica assumir "que hi ha diputats de primera i de segona".

"Van passant els dies i estem veient com l'Estat espanyol es nega una vegada i una altra a acceptar el que el Parlament vol", ha lamentat Puigdemont, que ha reivindicat el "deure" de la mesa de la cambra catalana de defensar Jordi Sànchez. El líder de JxCat apel·la a la petició que l'ONU va fer al govern espanyol que respectés els drets polítics de Jordi Sànchez i insisteix que cal parar atenció "als tractats internacionals".

Puigdemont ha afirmat que no ha parlat mai personalment amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy: "Sempre a través d'intermediaris". Segons el líder de JxCat, un ministre del govern espanyol li va traslladar la negativa del cap de l'executiu espanyol a reunir-se amb ell.

Sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, Puigdemont va explicar que "la manera" en què es va implementar, com un "decret d'ocupació" va obligar el Govern a "mantenir la seva postura".