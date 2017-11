Puigdemont renuncia al sou d'expresident i reivindica el Govern com a legítim

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no accepta el seu cessament per mitjà de l'aplicació de l'article 155. De fet, aquest dimecres ha renunciat al sou que li pertocaria com a expresident, segons informa 'El Nacional'. Amb aquest gest, Puigdemont s'ha reivindicat com a president de Catalunya i ha respost a l'advertiment del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que li va dir que disposava de 10 dies per acatar el 155 i accedir a la retribució.

Els expresidents de la Generalitat tenen dret a cobrar el 80% del seu sou durant un mínim de quatre anys. A partir dels 65 anys poden rebre una pensió vitalícia equivalent al 60% del seu salari com a presidents. Amb tot, segons el digital, el president sí que es donarà d'alta per cobrar el sou base que li correspondria com a parlamentari fins a la constitució de la pròxima legislatura, una retribució a la qual havia renunciat anteriorment.

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull farien el mateix que Puigdemont, ja que tots dos van conservar el seu escó tot i entrar al Govern, mentre que Oriol Junqueras i la resta de consellers, que van renunciar a l'escó en el seu moment, sí que s'acollirien a la pensió que els correspon, i ho haurien sol·licitat al ministeri d'Hisenda.