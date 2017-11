Puigdemont haurà d'acceptar l'article 155 si vol cobrar el sou d'expresident de la Generalitat

Actualment Puigdemont està cessat com a president i per tant no cobra cap sou. Si volgués cobrar el que li pertoca per llei com a expresident (el cobren Maragall, Montilla i Mas), hauria de fer una petició formal al departament de Presidència de la Generalitat, que llavors tindria 10 dies per informar de la petició al ministeri d'Hisenda, que, al seu torn, seria qui autoritzaria la petició.

Aquest és el sistema que tots els consellers i alts càrrecs han de passar si volen acollir-se als beneficis que preveu la llei per quan deixen el càrrec.

Els consellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn ja han al·legat que accepten l'aplicació del 155 per poder eludir la presó provisional.

ARANWS20171121_0109

El conseller Joaquim Forn també assumeix el 155 per sortir de la presó