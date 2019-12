Puigdemont es reuneix demà amb la direcció de la Crida en ple debat intern sobre com ordenar JxCat

La direcció de la Crida es reuneix aquest dimarts a Bèlgica amb l'expresident Carles Puigdemont. Ho farà en ple procés d'ordenació de JxCat, en el qual no hi acaba d'haver acord sobre com forjar una nova formació política, i amb l'objectiu, segons diverses fonts consultades per l'ARA, de concretar quin ha de ser el rol de la Crida de cara a unes pròximes eleccions catalanes. Recentment, el secretari general de la Crida, Toni Morral, no ha descartat presentar-s'hi. Després de mesos de converses sobre com ordenar l'espai, doncs, la divisió d'opinions segueix i el calendari coincideix amb una altra data clau en aquest procés: el PDECat presenta dissabte en el seu consell nacional les conclusions del procés participatiu de la militància sobre com encaixar amb JxCat.

"Es tracta de saber què pensa Carles Puigdemont sobre el rumb a seguir", expliquen fonts coneixedores de l'objectiu de la trobada entre l'expresident i els membres de la direcció de la Crida. Puigdemont és militant del PDECat però també president impulsor d'aquesta nova organització política que va néixer el 27 d'octubre de l'any passat i que té previst completar pròximament la constitució de tots els seus òrgans interns, entre ells el consell de representants (l'equivalent a un consell nacional d'un partit polític). L'excap de l'executiu català té, doncs, un paper clau a l'hora de marcar el futur d'aquestes organitzacions i si han d'acabar o no en confluència.

La reunió amb la Crida també es produirà l'endemà de la trobada dels grups parlamentaris de Madrid i Barcelona amb Puigdemont a Brussel·les, en què hi haurà sobre la taula el rumb a seguir en la legislatura catalana i el posicionament sobre la investidura espanyola. D'entrada, no està previst que es parli sobre el futur de l'espai polític, malgrat que en la passada trobada a Bèlgica van ser els diputats qui van reclamar posar ordre. Puigdemont, però, aquell cop no es va pronunciar.

La reunió de la direcció del PDECat del 6 de desembre

Els camins del PDECat i de la Crida de moment transcorren en paral·lel. La direcció del Partit Demòcrata es va reunir el dia 6 de desembre per tancar la proposta d'encaix amb JxCat. Una fórmula, però, que serà suficientment oberta –expliquen fonts de la formació– per negociar posteriorment amb la Crida de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. La proposta s'ha de sotmetre a votació en el consell nacional del PDECat de dissabte, tot i que abans es comunicarà a la militància i es traslladarà a l'expresident. La idea, expliquen diverses fonts, és que surti un mandat per caminar cap a una única formació amb el nom de Junts per Catalunya. Ara bé, l'escull de les negociacions no és aquest, sinó la fórmula concreta per fer-ho.

651x366 El president Puigdemont, entre Elsa Artadi i Artur Mas, a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el passat 6 de desembre El president Puigdemont, entre Elsa Artadi i Artur Mas, a l'acte de Junts per Catalunya a Brussel·les el passat 6 de desembre

Després de mesos de converses entre la direcció del PDECat, l'expresident Artur Mas, Puigdemont i els presos de Lledoners, aquests són els escenaris que hi ha sobre la taula en tant que camins per aconseguir la confluència, més enllà del debat de noms sobre quines han de ser les cares visibles:

- Pas del PDECat a JxCat, mantenint les estructures del partit

Això implicaria que els independents que formen part de l'espai polític s'incorporessin al PDECat i que el partit fes al pas cap a una nova refundació amb el nom de Junts per Catalunya. D'aquesta manera, es mantindrien les estructures de l'actual partit i simplement s'ampliarien formalitzant la incorporació dels dirigents que van entrar amb les eleccions del 21 de desembre del 2017 en la presa de decisions del Partit Demòcrata. Aquesta fórmula, que és la que voldria bona part de la direcció del PDECat, no té suport entre la majoria d'independents de JxCat ni tampoc a la Crida.

- Dissolució de la Crida i el PDECat, i creació d'una nova formació amb el nom de JxCat

Aquesta opció passa per dissoldre el Partit Demòcrata i la mateixa Crida per unir en un nou partit totes les seves militàncies i prescindir, així, de les estructures del PDECat. El president de la Crida, Jordi Sànchez, es va mostrar partidari d'aquesta via recentment en una entrevista a El Periódico: "Hem de fer foc nou per crear una única organització política, ordenada, previsible i compromesa amb la independència i el bon govern. El nom podria ser JxCat". I afegia que la Crida estava disposada a dissoldre's –"hem de superar les sigles"– i assumia que aquest procés podria comportar que els "extrems" en quedessin al marge.

Ara bé, la fórmula que defensa Sànchez no és ben vista per la majoria de la direcció del PDECat, que fins ara ho ha rebutjat.

- Una coalició PDECat-Crida

En cas que no hi hagués acord per cap dels dos anteriors escenaris, hi ha qui planteja una coalició entre les dues formacions polítiques. D'aquesta manera, els dos partits farien vides independents i farien una aliança només per les conteses electorals (com CiU fins als anys 2000). Va ser l'expresident Artur Mas qui va posar sobre la taula aquesta opció en cas de desacord.

Al setembre, en una entrevista a Els Matins de TV3, va proposar que la Crida i el PDECat siguin dos partits amb "vida pròpia" però que formin una coalició electoral en el cas que l'espai postconvergent no arribés a un pacte per constituir-se en una sola organització.

- L'escissió: la clau de Puigdemont

En aquella mateixa entrevista, Mas, també avisava d'una altra cosa: que un trencament total de l'espai seria "gairebé inadmissible" i que ell "no es quedaria callat". Aquest és un escenari, però, que a hores d'ara no descarta ningú. Si no hi ha acord, tant fonts de la direcció del Partit Demòcrata com de la Crida es mostren disposats a fer camí per separat.

Ara bé, aquesta hipòtesi, tot i que les fonts asseguren que es té en compte, creuen que no acabarà passant perquè l'altra part cedirà i s'evitarà el trencament. La clau, en aquest cas, la tindria Puigdemont: hauria de decidir si manté o no la militància al PDECat i, darrere seu, també ho haurien de fer els altres membres del partit que comparteixen ara l'activitat amb la Crida. Dins la direcció de l'organització hi ha militants del PDECat com el conseller Damià Calvet o el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet.