Puigdemont tempteja Talegón per sumar-se a una candidatura per a les europees

L'expresident català i líder de la Crida Nacional per la República, Carles Puigdemont, ha temptejat la periodista i exassessora socialista Beatriz Talegón per sumar-se a una candidatura sobiranista per a les eleccions europees del pròxim maig. També s'ha mostrat predisposat a acudir als comicis l'exconseller de la Presidència Jordi Turull, ara empresonat en preventiva a l'espera del judici pel referèndum de l'1 d'Octubre. D'altra banda, l'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas també seria una de les persones que es podria unir a la llista.

Abans del congrés constituent de la Crida de dissabte que ve, Puigdemont, reunit aquest dilluns a Bèlgica amb el grup parlamentari de JxCat i amb el president Quim Torra, treballa en la confecció d'una llista per a les eleccions europees, per a les quals manté la seva voluntat de teixir una candidatura unitària, una opció que rebutja ERC.

Segons ha avançat 'Nació Digital', Puigdemont ha temptejat Talegón sobre la possibilitat de sumar-se a una candidatura sobiranista, una opció que la periodista, a través de Twitter, ha donat a entendre que està disposada a valorar.

Talegón ha assenyalat que és el moment d'"unir-se", i ha subratllat que vol contribuir no només a unir al "republicanisme català", sinó totes les formacions que apostin "pel dret a decidir i les repúbliques des de tots els territoris de l'Estat, conformant una candidatura unitària amb perfils de tots els territoris".

Així, Talegón ha expressat la seva voluntat que hi hagi una candidatura de la qual formin part forces com la Crida-PDECat-JxCat, ERC, Bildu i el BNG.

Talegón, exmilitant del PSOE que va ser assessora del grup socialista en l'Eurocambra, va ser dijous passat a la presó de Lledoners (Bages) i es va entrevistar amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a qui va transmetre la necessitat d'unitat del sobiranisme, com ella mateix va relatar en un article al 'Diario 16'.