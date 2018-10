Puigdemont torna a ser una línia vermella per a JxCat

“Carles Puigdemont és la nostra línia vermella”. Aquesta frase, que alguns membres de JxCat reiteren des del 30 de gener -quan el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre el seu debat d’investidura- va irrompre amb força dijous en les negociacions a la cambra catalana entre JxCat i ERC. Per al nucli dur de la candidatura de l’expresident, la substitució de Puigdemont -que s’havia de concretar amb la designació d’un altre diputat perquè exercís les seves funcions- tornava a ser una “línia vermella” en la relació amb ERC, com ho va ser al juliol en la penúltima crisi entre els dos socis de Govern, també per les suspensions. “El ple és sobirà i ha decidit no suspendre’ns”, va difondre a Twitter Puigdemont en plena crisi entre els dos socis de Govern, per marcar a JxCat la línia a seguir.

“Per a nosaltres [el rebuig de les suspensions al ple] no va ser una votació simbòlica”, mantenien ahir des de JxCat, malgrat que el Parlament ha suspès de facto els diputats des que va rebre la interlocutòria del jutge Pablo Llarena -van deixar de percebre el sou i, des de llavors, no han pogut votar-. Per “fer valer” la votació al ple, apunten fonts de JxCat, alguns dels afectats per la interlocutòria de Llarena -entre ells Puigdemont- es plantegen reclamar el sou. “Ningú oficialment els ha notificat que deixaven de cobrar”, es queixen. I, és més, la “restitució” del president -fallida perquè Puigdemont no va tornar, tal com havia promès en campanya, i perquè ni els tribunals ni Torrent van avalar la investidura a distància- continua sent un dels objectius vigents per a JxCat. Una estratègia que passa per mantenir la “tensió” amb l’Estat, tot i que això pugui semblar contradictori amb el diàleg amb la Moncloa, i que topa directament amb el que fins ara ha dibuixat ERC.

L’ànima moderada de JxCat

Però no tothom dins de JxCat ho veu de la mateixa manera i l’acord sobre les suspensions va fer evident la divisió d’opinions. Després de les més de sis hores d’estira-i-arronsa amb ERC, hi va haver una reunió de grup de JxCat “molt tensa”. “Alguns diputats no entenem per què es tanquen acords en fals amb ERC”, explica un parlamentari que no veia amb mals ulls presentar un document similar al que van registrar Oriol Junqueras i Raül Romeva per substituir els diputats.

“Bona part dels diputats no vam entendre què va passar en tot el dia”, afegien ahir, i recordaven que JxCat també va votar a favor de la substitució -que els lletrats interpretaven que s’adaptava a la resolució del Suprem-. Aquests fonts, que formen part del sector més moderat de JxCat -i que no sempre coincideix amb el perímetre del PDECat- pronostiquen que la sentència de judici de l’1-O també serà un “punt d’inflexió” dins el sobiranisme. “Allà es pot reconfigurar tot l’espai polític, fins i tot dins de JxCat i ERC”, opina un independent, que augura una divisió sobre com respondre-hi. I és que, més enllà del nucli dirigent de JxCat, una desena de diputats veuen amb bons ulls una estratègia més pactista.