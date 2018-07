Puigdemont tornarà a Bèlgica "la setmana que ve", segons el seu advocat al país

L'advocat belga de Carles Puigdemont Paul Bekaert ha confirmat aquest dijous a l'agència Efe que l'expresident de la Generalitat tornarà a Bèlgica "la setmana que ve". "Acabo de parlar amb ell per telèfon i m'ha dit que estarà de tornada a Brussel·les, a Waterloo, la setmana que ve", ha explicat el lletrat, que no ha especificat una data concreta.

També en declaracions a Efe, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas havia dit poc abans que seria "lògic" que Puigdemont tornés a la seva residència a Waterloo, perquè han quedat cancel·lades les mesures cautelars que tenia fixades per la justícia alemanya des de la seva detenció el 25 de març passat.

Bekaert ha destacat la "victòria" de la seva estratègia jurídica després que tant Bèlgica com Alemanya hagin rebutjat executar l'euroordre per delicte de rebel·lió. L'advocat ha rebutjat emprendre noves accions jurídiques atès que tant Puigdemont com els quatre exconsellers a l'exili són "lliures" fora d'Espanya, després de retirar-se les euroordres contra ells pel jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena.

Llarena ha anunciat aquesta retirada aquest dijous després que la justícia alemanya hagi rebutjat l'extradició per rebel·lió i només l'acceptés pel càrrec de malversació. Un dels quatre exconsellers a l'exili, la nova delegada de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les, Meritxell Serret, s'ha mostrat satisfeta pocs minuts després de conèixer la decisió de Llarena i ha expressat la seva esperança que Puigdemont pugui tornar "aviat" a Bèlgica.