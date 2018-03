Puigdemont viatjarà aquest dijous a Finlàndia, on visitarà el Parlament

Carles Puigdemont viatjarà a Finlàndia aquest dijous i fins dissabte convidat pel subgrup Amics de Catalunya del Parlament finlandès. Durant el viatge, el president visitarà la cambra del país escandinau i divendres pronunciarà una conferència a la Universitat d'Hèlsinki. La invitació l'ha traslladat el diputat Mikko Kärnä, que l'any passat va celebrar la declaració d'independència del Parlament i va assegurar que traslladaria una moció a la cambra finlandesa per reconèixer la República Catalana.

Kärnä subratlla que la visita de Puigdemont es produeix en tant que ciutadà de la Unió Europea, i que el govern de Finlàndia no hi té res a veure. En una nota feta arribar a la premsa, el diputat assevera que hi ha molts ciutadans de Finlàndia que consideren que Puigdemont és un "campió de la defensa de la llibertat, la democràcia i els drets humans a Europa". A més, destaca la defensa de l'Europa de les Regions davant la "repressió de l'estat espanyol".

La llibertat de moviments de Puigdemont arreu del món excepte a Espanya està permetent que el cap de llista de Junts per Catalunya pugui internacionalitzar la seva situació en diferents països. Tot i estar establert a Waterloo (Bèlgica), Puigdemont es troba actualment a Ginebra (Suïssa) participant en un festival sobre drets humans, i ja va visitar Copenhaguen fa unes setmanes. Aleshores, la fiscalia va sol·licitar al jutge Pablo Llarena que emetés una ordre de detenció europea, però el magistrat ho va desestimar. Vist aquest precedent, els consellers exiliats a Brussel·les han multiplicat els seus viatges arreu d'Europa.