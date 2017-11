Puigdemont aposta per una llista unitària el 21-D: "Per la llibertat dels presos polítics i la República"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després que la jutge de l'Audiència Nacional hagi dictat una ordre de detenció internacional, ha cridat "tots els demòcrates" a "unir-se". "Per Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i la República", ha afirmat en una piulada acompanyada d'una pàgina web per recollir adhesions per a la llista unitària. D'aquesta manera, el president aposta per la candidatura conjunta, tal com fa el Partit Demòcrata, el mateix dia que es reuneix, a les 12 del migdia, el consell nacional d'ERC per decidir també el seu posicionament respecte a com concórrer a les eleccions del 21 de desembre. El vicepresident de la Generalitat i president d'ERC, Oriol Junqueras, va apostar, en un article publicat a l'ARA el mateix dia que el van empresonar, per les llistes separades.

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

Puigdemont també s'ha mostrat "disposat" a presentar-se a aquestes eleccions, malgrat que fins ara havia dit que no tornaria a participar en uns comicis. En una entrevista a la televisió belga, ha dit que pot ser candidat "fins i tot des de l'estranger": "Es pot fer campanya des de tot el món perquè vivim en un món globalitzat".

La CUP també ha reunit el consell polític a Perpinyà per debatre els escenaris sobre el 21 de desembre. A diferència d'ERC, no decidirà si concorre als comicis ni com ho farà però sí que traçarà les opcions sobre les que debatrà l'assembla nacional prevista el dia 12 de novembre. L'organització de l'esquerra independentista Poble Lliure, però, ja s'ha pronunciat: en un comunicat ha demanat construir una "candidatura àmplia" per implantar la República Catalana.

Demòcrates, per la seva banda, també ha fet una consulta interna aquests darrers dies per determinar la seva posició. Un 96% dels que hi han participat han decidit presentar-se a les eleccions i "intentar una llista transversal".