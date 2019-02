Què és un relator? El Govern i la Moncloa donen versions diferents de la negociació

Les converses entre el Govern i la Moncloa continuen, però no es concreten. Malgrat que ahir semblava que els dos executius anaven en una línia similar sobre la possibilitat que una tercera persona fes de "testimoni" de la negociació entre partits polítics per resoldre el conflicte, aquest dimecres s'ha evidenciat la distància entre Madrid i Barcelona. Aquest perfil, que en termes de conflicte és una persona que ajuda a acostar les parts i a facilitar un acord, és una de les qüestions que separen els dos executius.

Per al Govern, la nomenclatura no és important

Per a la Generalitat, la nomenclatura per referir-se a aquesta persona no és important, però sí les funcions que ha de tenir. En un primer moment havien plantejat que fos un "mediador internacional" qui ajudés les parts a acostar-se per trobar una solució política al conflicte entre l'Estat i la majoria parlamentària independentista. Tanmateix, el Govern va obrir-se a parlar de "relator" però sempre que participés en una taula de partits nova que inclogui formacions catalanes i espanyoles. Aquest dimecres, la consellera Elsa Artadi ha afirmat que aquesta figura hauria "d'aportar llum i veracitat" del que s'està parlant, que ha d'incloure el "dret a l'autodeterminació" i la "fi de la repressió". Ahir Artadi va afirmar que la Generalitat ha fet arribar una proposta de noms, de "perfil internacional", a l'executiu espanyol. En tot cas, aquesta persona, va dir Artadi, no pot ser ningú que tingui interessos o hagi de negociar amb la Moncloa –i va descartar així que siguin altres partits com el PNB o Podem.

La Moncloa rebaixa la figura a una persona que faci de testimoni en la taula de partits catalans

En canvi, la Moncloa està lluny d'aquest plantejament. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que ha comparegut d'urgència per donar explicacions sobre la figura del relator, ha rebaixat aquesta figura a una persona que faci de testimoni en la taula de partits catalans, que ja existeix i que es va reunir ahir per segon cop al Palau de la Generalitat.

Dues diferències en els plantejaments

Per tant, hi ha dues diferències fonamentals entre els dos plantejaments: el Govern vol una taula de partits catalans i espanyols en què, en un primer lloc, s'hi incorporin el PSOE, Podem, JxCat i ERC, i que es pugui ampliar més endavant. La figura del relator, a parer del govern català, ha d'ajudar a "facilitar" aquestes converses. D'altra banda, la Moncloa afirma que no s'està negociant la creació d'una taula de partits espanyols i catalans sinó només una taula de formacions representades al Parlament. La figura del relator, segons la Moncloa, s'ha d'incloure en aquesta taula de diàleg catalana.

Del desenllaç d'aquestes negociacions en depèn la tramitació dels pressupostos la setmana que ve, tot i que la Generalitat ha reclamat que les converses continuïn per arribar a un acord sobre els mecanismes de diàleg encara que els independentistes vetin els comptes al Congrés de Diputats.