Què es votarà demà al ple del Parlament previ a la investidura?

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per a aquest dijous a les deu del matí un ple del Parlament, previ a la investidura, en què es debatran diverses propostes de resolució, entre les quals una que reconeix Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Aquest ple -que serà el primer després de la sessió constitutiva- va ser sol·licitat per Ciutadans com una manera de "desbloquejar" la situació després de l'ajornament de la investidura del 30 de gener. Tot i això, no servirà per resoldre l'elecció del president de la Generalitat. Els comuns van ser els primers a reclamar un debat "públic" sobre la situació política i a presentar una resolució per reclamar l'aixecament del 155.

JxCat i ERC, que fa setmanes que negocien un pacte de govern, van veure en aquest ple l'oportunitat per aprovar la resolució sobre la figura de Puigdemont. El text va ser presentat en solitari per JxCat, però el seu contingut ha estat consensuat amb ERC i revisat pels advocats d'ambdues formacions. Tanmateix, ahir la CUP va mostrar el seu desacord amb la resolució -que consideren poc contundent- i ha presentat esmenes que refermen la declaració d'independència i reivindiquen la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre -dos episodis que no menciona el text de JxCat-. La mesa s'ha reunit aquest dimecres per valorar si les admet a tràmit, juntament amb les esmenes de la resta de grups.

El debat serà conjunt de totes les propostes de resolució i cada grup tindrà quinze minuts per intervenir-hi. El ple començarà amb la intervenció dels comuns, amb Xavier Domènech. Aquest és el contingut de les resolucions que han presentat els grups:

JxCat: el reconeixement de la figura de Puigdemont

El text de Junts per Catalunya denuncia l'aplicació del 155 i en demana l'aixecament. La resolució consta de diferents punts, en els quals es constata que el govern de la Generalitat va ser destituït de manera "il·legal" amb l'aplicació de l'article 155 i que Puigdemont compta amb la majoria parlamentària per ser escollit president de la Generalitat després de les eleccions del 21 de desembre.

"El Parlament denuncia, com a dipositari de la voluntat del poble de Catalunya, la destitució il·legal i il·legítima del president de la Generalitat i el seu govern mitjançant l'article 155 [...] i proclama la seva voluntat i el compromís de restaurar la institució de la presidència de la Generalitat", afirma. A més, constata que Puigdemont ha "estat avalat pel resultat de les eleccions del 21 de desembre" i que segueix comptant amb la majoria parlamentària "suficient" per poder-lo "ratificar com a president".

ERC ja ha anunciat que votarà a favor d'aquesta iniciativa. En el pla de les dues grans formacions, aquesta resolució és el primer pas cap a la investidura del nou president de la Generalitat Un cop reconeguda la figura de Puigdemont, ERC i JxCat tenien previst anunciar l'acord de govern -a punt de tancar-se- i el mateix president anunciar que al Parlament s'investiria Jordi Sànchez, pres a Soto del Real. Després, es faria un acte a Brussel·les on s'escolliria Puigdemont com a president del Consell de la República, a través d'una assemblea de càrrecs electes. Tanmateix, aquesta proposta també ha de ser avalada per les assemblees de la CUP, que, tal com ha avançat l'ARA, es posicionaran sobre si rebutgen la proposta de JxCat per "autonomista" o l'aproven i negocien (o no) acords programàtics.

La CUP presenta esmenes per refermar la DUI

Tot i que els cupaires no han presentat una proposta de resolució pròpia, sí que han registrat esmenes a la proposta de JxCat, que consideren poc contundent. En les seves esmenes s'afegeix una reafirmació de la declaració d'independència del 27 d'octubre i es reconeix la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre -dos episodis que no menciona la resolució de JxCat-.

La mesa s'ha reunit aquest dimecres i les ha admès totes a tràmit.

Entre les esmenes, hi ha: "El Parlament es referma i reitera la declaració d'independència i [es reafirma] en la proclamació de Catalunya com un estat independent en forma de república, que foren votades i aprovades el 27 d'octubre del 2017. A més, constaten que el Parlament representa la "voluntat" expressada a les eleccions del 21 de desembre però també la del referèndum de l'1 d'octubre. En una altra esmena d'addició planteja que la DUI va restar en el terreny "simbòlic" per l'aplicació del 155.

La proposta del PSC per activar el termini cap a noves eleccions

Els socialistes han presentat una proposta de resolució en què un dels punts demana que s'activi el termini cap a les noves eleccions. El text diu: "El Parlament considera obert el termini de dos mesos establert a la llei de la presidència, finit el qual, si no s'hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat, s'haurà de procedir a convocar noves eleccions". El PSC creu que si s'aprova aquest punt, hauria de començar a córrer el període de dos mesos que acaba amb la convocatòria automàtica de nous comicis. Tanmateix, l'informe dels lletrats considera que no pot activar-se fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont.

D'altra banda, els socialistes també demanen que s'investeixi al més aviat possible un president o una presidenta de la Generalitat que pugui formar un govern "estable" i que exerceixi "legalment" les competències dins el marc constitucional. Constata, alhora, que la formació de govern ha d'implicar l'aixecament de l'article 155.

Els comuns, en contra del 155 i en defensa del model d'immersió lingüística

Al seu torn, els comuns han presentat una resolució que té punts en comú amb el text de JxCat: el rebuig a l'aplicació del 155 i la defensa del model d'immersió lingüística. De fet, la llista del president ha presentat esmenes al text per poder unir-se als de Xavier Domènech en algun punt.

El segon punt del text de Catalunya en Comú diu el següent:"El Parlament insta el seu president, com a única autoritat elegida pel mateix Parlament resultant de les eleccions del 21 de desembre, a emprendre totes aquelles iniciatives que permetin un desbloqueig efectiu de la situació actual de l'autogovern de Catalunya". I, en el tercer punt de la resolució, demana l'establiment d'un govern escollit per la cambra catalana.

Pel que fa a la immersió afegeixen: "El Parlament es referma en la defensa del model d'escola pública catalana i en el seu model lingüístic com a conquesta popular assolida als anys vuitanta, que no pot ser posat en qüestió per decisions preses pel govern de l'Estat fora de les seves competències. En el mateix sentit el Parlament estableix que no es poden destinar diners públics a aquells models educatius que segreguen per sexe".

Ciutadans denuncia la "patrimonialització de les institucions" i el "bloqueig"

Finalment, Ciutadans també ha presentat una resolució en què denuncia la "patrimonialització" de les institucions dels independentistes i també la situació de "paràlisi" a Catalunya. L'últim punt diu: "El Parlament constata que ha d'acabar la situació de bloqueig de la investidura a la presidència de la Generalitat i insta el president del Parlament a arbitrar els mecanismes necessaris perquè es pugui abordar d'acord amb el reglament, l'Estatut i la Constitució de manera immediata".