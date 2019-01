Quim Torra busca a Washington "el suport per a una mediació internacional"

Sense compromisos concrets ni públics però amb la satisfacció d'haver sigut rebut per diversos membres de la Cambra de Representants del Congrés, el president Quim Torra ha valorat positivament els fruits de la seva segona visita en vuit mesos a la capital dels Estats Units. "És la primera vegada que quatre congressistes, i en total seran sis, es reuneixen amb el president de Catalunya", ha comentat en una reunió amb la premsa per valorar la jornada a Washington DC, on el president va aterrar el dimecres al matí provinent de San Francisco. Tot i que Torra ha buscat "subratllar aquest fet", el març del 2016 Carles Puigdemont també va reunir-se amb sis congressistes.



Torra ha aprofitat per "denunciar una vegada més la situació dels presos polítics, dels exiliats i del dret d'autodeterminació, especialment després d'un dia com el d'avui, amb el que ha passat a Catalunya, on, un cop més, s'han conculcat els drets dels nostres ciutadans", ha assenyalat en referència a les detencions practicades sense autorització judicial. Una situació que ha exposat en la seva trobada amb els congressistes, als quals ha demanat "complicitat i suport amb una mediació internacional per a Catalunya".



Dimecres a mitja tarda, dijous a la mitjanit a Catalunya, Quim Torra va reunir-se amb els congressistes republicans Paul Cook i Mario Díaz-Balart i amb els demòcrates John Raymond Garamendi i John Lewis. Aquest últim, una figura històrica de la política estatunidenca vinculat a la lluita pels drets civils de Martin Luther King. Després de la trobada amb la premsa, Torra ha mantingut una entrevista amb el congressista demòcrata Brad Schneider i, anteriorment, amb una representació de la Comissió de Hèlsinki, una agència independent del govern dels Estats Units que, entre altres punts, vigila i promou els drets humans com a element per a la presa en consideració de les decisions dels Estats Units en matèria de política internacional.



La visita de Quim Torra als Estats Units s'emmarca en l'agenda d'internacionalització del conflicte català. Representa un esforç pressupostari en despeses de desplaçaments internacionals per la comitiva presidencial que Torra considera "imprescindible" i que, ha promès, farà "més sovint" quan comenci el "judici polític contra els nostres companys". Un propòsit que haurà de fer front a les possibles represàlies de la diplomàcia espanyola que, ha afirmat el president, "va darrere nostre". Fonts de l'ambaixada d'Espanya han assenyalat que "segueixen de prop" l'activitat del president català i que prestaran especial atenció a qualsevol activitat que posi en dubte "el caràcter democràtic d'Espanya".