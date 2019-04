RTVE programa ara el debat a quatre per al 23 d'abril, el mateix dia que el d'Atresmedia

RTVE cedeix a les pressions de Moncloa i canvia la data del debat electoral a quatre: l'ens públic proposa ara realitzar el debat el pròxim dimarts 23 d'abril, una data que coincideix amb el debat a cinc previst a Atresmedia i que la Junta Electoral Central (JEC) va vetar per incloure-hi Vox.

Aquest canvi al calendari no ha agradat als candidats del Partit Popular, Ciutadans i Unides Podem, que ja han advertit que no hi assistiran si es manté la data. Una de les veus més critiques ha sigut la de Pablo Iglesias, líder de la formació morada, que ha reaccionat a la notícia a través del seu compte de Twitter. "RTVE no pot ser l'instrument partidista de cap Govern", ha lamentat Iglesias, i ha exigit una rectificació a Rosa María Mateos, directora de l'ens públic de ràdio i televisió.





RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 d’abril de 2019





Pablo Casado, cap de files dels populars, també ha confirmat la seva assistència al debat d'Atresmedia "com tenia compromès". A través d'un comunicat, el PP ha criticat la decisió de RTVE i l'ha titllat de "inacceptable", ja que es tracta d'un ens del què "s'espera que estigui al servei de tots". En canvi, ha considerat, "actua al dictat del candidat socialista". En el cas dels populars, ha estat el periodista i candidat per Màlaga, Pablo Montesinos, el primer a confirmar la decisió de la formació a través d'una piulada a Twitter.

El PP asistirá, como tenía comprometido, al debate de Atresmedia el martes 23 — Pablo Montesinos (@montesinospablo) 18 d’abril de 2019







El candidat de la formació taronja també ha reiterat en una piulada al seu compte de Twitter el seu "compromís amb Atresmedia el 23 i amb TVE el 22". Albert Rivera ha manifestat el seu rebuig a la decisió de la corporació presidida per Rosa María Mateos, que ha titllat "d'escàndol", i ha assegurat que "Sánchez vol amagar-se dels espanyols i no fer debats". Una voluntat que, ha considerat el líder de Cs, pretén fer "utilitzant la TVE que paguem tots per intentar sortir-se amb la seva".

Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo.



Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 d’abril de 2019



Canvis d'útima hora

I és que aquest mateix dimecres, el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es replantejava la seva decisió i anunciava que, finalment, faria el salt d'Atresmedia a RTVE. "Vam acceptar el debat a cinc i avui acceptem amb naturalitat el debat a quatre", van assegurar ahir fonts del PSOE, que van recordar que va ser TVE la que va oferir, en primer moment, aquesta cita.



La voluntat del líder socialista és celebrar només un debat a quatre, motiu que ha impulsat la decisió de RTVE a reprogramar la seva proposta. A través d'un comunicat emès aquest dijous, la corporació pública ha volgut "reiterar la invitació que personalment" es va fer a cadascun dels candidats des de que es va comunicar l'avançament electoral perquè, diuen, "acudeixin a la cita amb la ràdio i televisió de tots". En aquest sentit, RTVE destaca que d'acord amb la "seva missió de servei públic i amb l'objectiu d'assolir una major difusió", oferirà el senyal de forma gratuïta a tots els mitjans de comunicació de l'Estat.