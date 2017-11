Rajoy tornarà a Catalunya diumenge per fer campanya per Albiol

El Partit Popular pretén fer una campanya "molt visible" per a les eleccions del 21 de desembre, convocades a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Així s'ha manifestat aquest dilluns el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado , que ha avançat que el partit del govern espanyol donarà el tret de sortida a la campanya electoral diumenge a Catalunya en un acte on es presentarà oficialment Xavier García Albiol com a candidat i on serà present el president del govern central, Mariano Rajoy, que no trepitja Catalunya des d'abans de l'1-O.



Casado ha dit que "ha hagut de ser el president Rajoy qui tingui el coratge de tornar la veu als catalans" i ha afegit que aquests comicis sí que serviran perquè els catalans "tinguin la possibilitat de decidir el seu futur a les urnes". Això sí, Casado ha insistit en la necessitat que el PP aconsegueixi un pacte amb el PSC i Ciutadans per aconseguir arribar a la Generalitat amb un govern "constitucionalista" i que garanteixi la convivència.



"Totes les forces constitucionalistes han d' estar juntes i després de les eleccions han d'intentar arribar a una majoria que els doni el govern", ha dit. Com a exemple del possible acord, Casado ha fet referència a la seva pròpia assistència a les manifestacions en pro de la unitat d'Espanya que ha viscut els últims mesos Barcelona. "No hauria pensat mai que estaria aplaudint un comunista o un socialista", ha confessat per il·lustrar el consens entre diferents ideologies en contra del "secessionisme".



Missatges a Bèlgica



Defensa que la justícia espanyola és "més garantista" que la belga

D'altra banda, el portaveu del PP ha criticat les paraules de l'exprimer ministre belga, Elio di Rupo , que va assegurar que el govern de Mariano Rajoy havia actuat com si fos un govern "franquista". Casado ha qualificat aquestes paraules d''" ofensives", ha dit que no només van contra Rajoy sinó contra tots els espanyols i ha criticat que es qüestionin les mesures preses per "un govern democràtic com el d'Espanya per garantir la seva integritat territorial".



Sobre la decisió de deixar en llibertat sota mesures cautelars el president Puigdemont i els consellers que han viatjat fins a Brussel·les, Casado no ha ni tan sols considerat l'opció que finalment la justícia belga opti per no extradir -los . Segons el portaveu popular, la justícia espanyola és "més garantista que la belga". Casado també està convençut que "les autoritats belgues respondran". El vicesecretari de comunicació popular ha qualificat de sectaris aquells que comparen la justícia dels dos països i ha sentenciat que " el futur de Catalunya és a les eleccions de desembre i no a Brussel·les.