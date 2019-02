Rajoy va guanyar les generals del 2011 amb factures falses, segons la Guàrdia Civil

Mariano Rajoy va aconseguir arribar a la presidència del govern espanyol amb una campanya finançada amb factures falses. Es desprèn d’un informe de mitjans de gener de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que s'ha incorporat recentment al sumari del cas Púnica, que investiga la corrupció al PP. Segons la informació avançada per 'El Confidencial', el PP de Madrid va finançar amb factures presumptament falses per valor de 261.000 euros la campanya electoral per a les generals, amb què Rajoy va aconseguir la majoria absoluta. Els populars madrilenys haurien canalitzat les despeses a través d’una xarxa d’empreses pantalla per ocultar l’origen dels fons.

La xifra encara és provisional però, a més dels diners irregulars destinats a la campanya de les generals, el PP madrileny també hauria fet servir fins a 6,2 milions d’euros per a la campanya de les autonòmiques del 2011. Es tracta del doble del màxim legal. Amb aquesta xifra, Esperanza Aguirre va aconseguir els millors resultats de la seva carrera política a la Comunitat de Madrid. Una majoria absoluta amb què va duplicar els resultats del PSOE.

Un acte amb Pablo Casado

Per aconseguir tres milions extra de dopatge electoral, Aguirre va haver d’aconseguir diners en negre –1,25 milions d’euros– com també desviar de manera il·lícita subvencions públiques concedides a la fundació Fundescam, segons l’informe de l’UCO. Més de 100.000 euros que van servir, entre d’altres coses, per pagar el sopar de Nadal del PP de Madrid, un congrés del partit i un acte de Noves Generacions, que llavors presidia l’actual líder del partit, Pablo Casado.

Una de les empreses pantalla que va crear el PP d’Aguirre per justificar les factures falses s’anomenava Paquí Pallá SL.