Rajoy insisteix que "no vol" un president de la Generalitat amb "comptes pendents amb la justícia"

El govern espanyol "no vol" a Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Mariano Rajoy ha insistit aquest dissabte des de Tenerife, on ha presidit l'escola d'hivern del PP, que el pròxim candidat al Govern no pot tenir "comptes pendents amb la justícia". Ha evitat assenyalar, com va fer ahir divendres la Moncloa, que no "consentirà" que l'exlíder de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya tingui les claus de la Generalitat, però sí que ha advertit que "el govern d'Espanya seguirà complint amb la seva obligació" perquè "la llei s'apliqui a tota Espanya".

Per a Mariano Rajoy, si Jordi Sànchez governa, serà impossible que la Generalitat "tingui un mínim d'estabilitat" i el nou govern "miri al futur i compleixi amb la llei". Aquest és el propòsit que l'executiu espanyol reitera per activa i per passiva: que la voluntat és "recuperar la normalitat institucional, econòmica i social", i perquè això sigui possible no pot haver-hi ningú amb assumptes pendents amb la justícia al capdavant.

"Volem que el Govern no estigui presidit per una persona que tingui comptes pendents amb al justícia" Mariano Rajoy President del govern espanyol

Igual que ja van fer dijous fonts de Moncloa, Mariano Rajoy ha presumit -entre línies- d'haver aconseguir que Carles Puigdemont finalment fes un pas al costat i ha retret a Ciutadans que es pengi la medalla per l'aplicació del 155. "Tothom diu ara que era molt fàcil [aplicar-lo], però algú ho havia de fer", ha deixat caure al final d'un discurs de mitja hora. "I no vull dir res més", ha afegit guardant silenci per evitar entrar a atacar el partit d'Albert Rivera.

Més contundent ha estat la vicesecretària del PP Andrea Levy, qui ha afirmat en una intervenció anterior que Carles Puigdemont "pot anar-se tant lluny com vulgui", a Brussel·les o fins i tot fer un "interrail" però que "no tornarà la vergonya" que ha fet passar als catalans. A més, ha assegurat que la porta de la Unió Europea està "tancada" per al projecte "independentista i nacionalista" de la Generalitat, demanant una reflexió perquè acabi el "projecte de fantasia" a Catalunya. "Al nacionalisme no se'l vol a la UE", ha afegit.

Sobre pensions: "Jo no accepto lliçons del PSOE"

Si bé la intervenció de Mariano Rajoy sobre Catalunya ha estat breu, contra qui ha concentrat la majoria de ha estat contra els socialistes. El líder popular ha començat la seva intervenció amb una dura crítica a a tota l'oposició al Congrés. Primer s'ha referit a Podem -sense citar-lo-, assegurant que són partits que "només saben votar en contra del govern" i tenen "una política de destruir". Després s'ha referit de forma velada a Ciutadans dien que creuen que només és possible crear llocs de treball canviant el nom dels contractes -en referència al contracte únic-. I finalment, de forma descoberta, ha retret que alguns com el PSOE creguin que se solucioni tot "portant a la gent al carrer" després d'haver destruït fins a "3,5 milions de llocs de treball quan governaven".

Rajoy està molt ofès per la rebel·lió política contra el factor de sostenibilitat en les pensions. Ha tret pit d'haver-se compromès a no tocar-les durant tots els anys de la crisi i fins i tot haver-les pujat un 0,25%. "Jo no accepto les lliçons del PSOE", ha dit amb to d'indignació. "Nosaltres no vam congelar les pensions com va fer el PSOE, que ara ho retreu tot", ha puntualitzat.

"El pitjor que li pot passar a una força política és ser perfectament inútil. Això mai li passarà al PP"

Per al líder popular, el que està fent Pedro Sánchez -qui li ha demanat que aprovi els pressupostos o bé convoqui eleccions anticipades- és pura "demagògia" amb les pensions perquè van estar a un pas de portar Espanya a la "fallida".

Canàries com a exemple de pactes per a Espanya

Que l'escola d'hivern del PP se celebri a Canàries, en aquest cas a Santa Cruz de Tenerife, no és casual. Mariano Rajoy ha presumit del suport tant de Coalició Canària com de Nova Canàries als pressupostos generals de l'Estat del 2017, i ha defensat que espera el mateix de cara els comptes del 2018, que finalment es presentaran el 23 de març després de tres mesos de retard amb l'excusa de la situació a Catalunya.

Des de finals d'any que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, negocia amb els dos diputats de partits canaris -un dins de la bancada socialista al congrés- a Madrid. Dels comptes de l'any passat el principal canvi va ser un descompte del 50% en els vols a la península per als residents i un 75% menys entre illes de l'arxipèlag.

"Algunes coses hem fet els últims temps amb el suport d'altres partits. Va ser bo que els diputats 175 i 176 se sumessin als pressupostos i serà bo que ho facin i es treballi perquè així sigui el 2018", ha assenyalat, recordant la reforma del règim econòmic fiscal de Canàries perquè tinguin més ingressos. Una pluja de milions per poder arribar a la majoria absoluta suficient per als comptes, malgrat Rajoy ja té coll avall que serà molt difícil aprovar-los aquest cop amb el PNB -i amb noves condicions d'un Ciutadans que pugna per fer el 'sorpasso' per la dreta- i es planteja acabar la legislatura amb els pressupostos del 2017.

Si contra tot pronòstic aconsegueix aprovar els comptes, Rajoy ha promès que Canàries "serà una dels primers beneficiats perquè es podrà implementar l'agenda canària". S'ha compromès així a donar l'aval a un nou estatut després de la negociació d'esmenes.