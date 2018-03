Rajoy agraeix el suport "dels països europeus i de totes les democràcies del món" davant "l'embat secessionista"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest migdia que el futur i el benestar d'Europa passen per superar els "fantasmes del passat" que representen "el nacionalisme excloent" i que per al cap de l'executiu són una "nova versió del populisme". Rajoy ha fet aquestes declaracions en la trobada que el grup popular Europeu celebra avui i demà a València.

El cap de l'executiu ha defensat que el seu govern, "des de la llei i la justícia" ha aconseguit que a Espanya "prevalguin la democràcia i l’estat de dret", i ha agraït que davant "l’embat del secessionisme il·legal hàgim tingut el suport de tots els països europeus i de totes les democràcies del món".

El president espanyol ha qualificat el populisme de “gran amenaça”, ja que per a Rajoy no són res més que “vells adversaris amb nova vestimenta”, un moviment que el cap de l'executiu defensa que cal combatre, i fer-ho des dels posicionaments dels populars europeus, que ha resumit en “la defensa de la llibertat i la democràcia”.

Les polítiques del govern espanyol han rebut la convalidació del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que ha assegurat que és "molt important defensar la unitat d’Espanya". "Ho he fet jo com a president de l'Eurocambra, i ho ha fet també el president de la Comissió", ha subratllat Tajani, que ha afirmat que "cal defensar la pàtria: la pàtria Itàlia, la pàtria Espanya, la pàtria Europa", una efervescència identitària que el cap de l'Eurocambra ha reservat només als estats ja constituïts i que Tajani ha intentat dissimular amb el seu habitual to bromista, en assegurar que li agrada Rajoy "perquè no parla gaire, però sí que fa molt".

En el mateix sentit s'ha manifestat el president del grup popular europeu, Manfred Weber, que ha afirmat: "[El PP espanyol] Pot comptar amb nosaltres en el problema català". "La Constitució ha de respectar-se a tot Espanya", ha repetit el polític comunitari.

Weber també ha denunciat que pot haver-hi un "bloqueig institucional" si augmenten "el populisme i l'extremisme" i ha assenyalat que les pròximes eleccions europees "seran claus per al futur d'aquest continent".