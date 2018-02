Rajoy reclama que es presenti un candidat a la Generalitat "no involucrat en assumptes judicials"

260x366 Rajoy reclama que es presenti un candidat "no involucrat en assumptes judicials" / EFE Rajoy reclama que es presenti un candidat "no involucrat en assumptes judicials" / EFE

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reclamat que "torni el sentit comú, la lògica i la raó" i que es presenti a Catalunya un candidat per ser investit president "que no sigui un candidat involucrat en assumptes judicials", en al·lusió a Jordi Sànchez, empresonat des de fa quatre mesos, i Jordi Turull, en llibertat condicional, que com va avançar l'ARA podrien ser els candidats si Puigdemont acaba fent un pas al costat.

En una convenció del partit a Saragossa, Rajoy ha dit que el candidat que sigui escollit haurà de dir que, independentment del que pensi, respectarà la llei i "signarà la vigència de l'estat de dret perquè això fa que hi hagi convivència ordenada en qualsevol lloc". D'altra banda, Rajoy ha presumit que ha estat el govern del PP qui ha aplicat l'article 155 a Catalunya davant dels que "atempten" contra la unitat de l'Estat i la sobirania nacional. "Prenem decisions que són difícils i que ningú abans havia pres, i apliquem el 155. El govern del PP, convé recordar-ho", ha declarat.

Més enllà d'aquesta referència a Catalunya, Rajoy ha aprofitat bona part del seu discurs per denunciar els que "només critiquen" el que fa el seu executiu però no proposen solucions ni contribueixen a buscar-ne. "Sobren comentaristes al món polític espanyol i falten governants i gent amb capacitat de prendre decisions", ha manifestat. En aquest sentit, ha criticat tant els que diuen que fan "nova política" com "l'antiga política del PSOE". "Què fan? Oposar-se a tot", ha dit.

A més, Rajoy ha defensat que ha estat el govern del PP qui "ha tret" l'estat espanyol de la crisi econòmica i ha expressat el compromís de continuar treballant en aquesta direcció. Entre altres coses, ha parlat de l'impuls d'un pacte familiar per la conciliació i la racionalització d'horaris i un nou sistema de finançament autonòmic.

Sobre aquest últim punt, ha dit que és evident que el PP defensa reformar el model actual perquè va votar-hi en contra, però ha reconegut que no és un tema fàcil i que requereix un acord "especialment entre el PP i el PSOE", que governen la majoria de comunitats autònomes. "Faig una crida un cop més a fer que el PSOE passi del discurs a asseure's a parlar", ha declarat.