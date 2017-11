Rajoy es reuneix amb el primer ministre belga abans que Puigdemont comparegui davant del jutge

Poques hores abans que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre membres del Govern a Brussel·les declarin davant la justícia belga, que ha de decidir si tramita o no l'euroordre que va sol·licitar l'Audiència Nacional, el cap de l'executiu espanyol s'ha reunit amb el primer ministre belga, Charles Michel.

Segons fonts de la Moncloa, la reunió ha durat 20 minuts i no han parlat de Catalunya. En qualsevol cas, Rajoy ha tuitejat que sobre la taula hi havia les relacions bilaterals entre els dos països i el futur de la Unió Europa, en particular de les candidatures de l'Agència Europea de Medicaments i de l'Europol.

Reunión con el primer ministro de #Bélgica, @CharlesMichel. Agenda: relaciones bilaterales y futuro de la Unión Europea pic.twitter.com/1EKX2rX2dS — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de noviembre de 2017

En sortir de la reunió, Maichel ha explicat que no ha estat "en l'ordre del dia" l'euroordre perquè "és un assumpte judicial". "Intento ser coherent i conseqüent. A Bèlgica és un assumpte judicial, això significa que sobre la base de la separació de poders són les autoritats judicials les que han de prendre una posició", ha afegit en declaracions als periodistes.

Ara bé, ha assenyalat que tenen "altre canals diplomàtics" que els donen "l'oportunitat de parlar". I ha recordat que ha estat molt clar sobre la crisi catalana. Segons el diari belga 'Le Soir', citant fonts de l'entorn del primer ministre belga, en la reunió han abordat el repartiment de les agències europees que hauran d'abandonar la seva seu a Londres després del Brexit, en la línia del que ha avançat la Moncloa.

El fet és que Brussel·les s'ha postulat per albergar tant l'Agència Europea del Medicament -que Barcelona també disputa- i l'Autoritat Bancària Europea. Rajoy podria donar suport a aquesta última així com també la candidatura de la belga Catherine de Bolle al capdavant de l'Europol. L'exministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, va assegurar el març que deu "favors" a diversos països a canvi de posicionar-se en contra de Catalunya.

La primera cimera després del 155

El president del govern espanyol participa aquest divendres en la primera cimera europea -en particular, sobre temes socials, treball just i creixement- des de l'aplicació del 155. La cimera se celebra a Göteborg, al sud de Suècia. Rajoy té previst comparèixer davant dels mitjans cap a les 15.30 h, quan previsiblement Puigdemont ja haurà declarat.

Un poco de ejercicio para comenzar la jornada en #Gotemburgo. Hoy, Cumbre Social sobre Empleo Justo y Crecimiento. #FelizViernes pic.twitter.com/ZyDzq2ScsZ — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de noviembre de 2017

La reunió es produeix només un dia després que la justícia belga demanés detalls a Espanya sobre el seu sistema penitenciari i que el govern de Mariano Rajoy hi respongués de manera irada. De fet, tot i que això s'havia demanat a la magistrada que porta el cas de l'1-O a l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, va confirmar que ja s'havia enviat tota la informació "detallada" -que aniria a la presó d'Estremera i disposaria d'una cel·la individual o en companyia d'algun conseller-. "Ningú a Europa donarà lliçons sobre l'exemplar estat de dret", va afegir.

El primer ministre que ha marcat distàncies amb Puigdemont

Des d'un primer moment, el primer ministre belga ha marcat distàncies amb Carles Puigdemont, a diferència d'altres membres del seu govern. "Puigdemont serà tractat com qualsevol altre ciutadà europeu", va declarar a finals d'octubre, i va recordar que el president de la Generalitat té "drets", però també "deures".

Charles Michel es va afanyar a desmentir les declaracions d'un dels seus secretaris d'estat, en concret el d'Immigració, que havia obert la porta a donar-li asil polític i havia posat en dubte que el Govern tingués un "judici just" a l'estat espanyol.