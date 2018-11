Reagrupament no renovarà el conveni amb el PDECat si no es posiciona "clarament" a favor de la Crida

L'assemblea nacional de Reagrupament celebrada aquest passat diumenge a Barcelona va acordar que la formació no renovi el conveni amb el PDECat si no es posiciona "clarament" a favor de la Crida, un espai que "encarna els principis i valors propis de l'associació des del seu origen". La formació extraparlamentària afegeix que el conveni d'associació de Reagrupament amb CDC i, després, amb el PDECat ha estat sempre un suport al projecte independentista dels presidents Artur Mas i Carles Puigdemont, "i no tant als seus partits". "Per tant, seguint amb aquesta tònica, si el PDECat no es posiciona clarament a favor de la Crida, no serà possible la renovació del conveni", tal com ha argumentat l'organització en un comunicat aquest dilluns.

L'assemblea de Reagrupament es va celebrar en ple debat intern sobre la relació del PDECat amb la Crida Nacional per la República i el comunicat s'ha emès després de l'entrevista a l'alcaldessa de Calella (Maresme), Monterrat Candini, a La Xarxa. La membre de la direcció del Partit Demòcrata ha deixat clar que "la relació del PDECat amb la Crida Nacional no passarà mai per la fusió ni l'absorció" i, ha reivindicat l'esperit de "centre" de la formació i que la fita de la independència no aparqui el debat "sobre model de ciutat o de país que volem".