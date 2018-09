En marxa la reunió de la Junta de Seguretat a la Generalitat amb Torra, Buch i Grande-Marlaska

La Junta de Seguretat es reuneix aquest dijous al Palau de la Generalitat després d'un any de la darrera trobada, que es va fer al Palau de Pedralbes just abans del referèndum de l'1 d'octubre. Un any després l'escenari és molt diferent. El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el ministre Fernando Grande-Marlaska s'han trobat al Palau de la Generalitat en una trobada presidida pel cap de l'executiu, Quim Torra.

La reunió ha començat a les 12 i està previst que abordi com a primer punt de l'ordre de dia la polèmica dels llaços grocs, a petició exprés del ministre. En un primer moment, la Generalitat s'havia oposat a tractar-ho perquè considera que la seguretat pública és competència dels Mossos d'Esquadra. Finalment, però, s'ha trobat la fórmula: el Govern ha titulat el primer punt com a "qüestions de seguretat pública" perquè tant la conselleria com el ministeri -que parla de "convivència"- hi exposin les seves inquietuds. Fonts d'Interior asseguren que la intenció és que la trobada vagi "bé" i hi hagi "sintonia".

D'altra banda, una de les prioritats de l'executiu català és abordar la integració dels Mossos d'Esquadra al Centre d'Intel·ligència contra Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), l'accés a bases de dades i la presència internacional o el finançament del cos. La decisió d'integrar els Mossos en aquest organisme estatal es va prendre en una reunió de la Junta el juliol de l'any passat però fins ara no s'ha completat el "tràmit final".

Segons expliquen des del Govern, també es parlarà del desplegament d'efectius de la Guàrdia Civil a Catalunya en motiu de la Diada i l'aniversari de l'1-O. Fonts de la Generalitat emmarquen l'enviament de 450 efectius antiavalots dins la normalitat -també ho fa el ministeri-, la qual cosa tenen intenció de deixar clara durant la roda de premsa conjunta amb el ministre.