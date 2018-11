Rivera veu una "degeneració moral" el suport de Rufián i Tardà, "aliats del PSOE, als maltratadors" d'Alsasua

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha qualificat com una "degeneració moral" el suport dels diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián i Joan Tardà, "aliats del PSOE, als maltractadors d'Alsasua" (Navarra), i ha criticat que el PSOE els titllés de "gossos" quan ells van anar a aquest mateix poble dies anteriors a defensar "el país que volem". Així ho ha assenyalat en acte de campanya al Palau de Congressos a la capital gaditana, amb un miler de militants i simpatitzants, al costat del candidat de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín; la portaveu de l'executiva nacional, Inés Arrimadas, i el cap de llista per Cadis, Sergio Romero. El líder de Cs ha afirmat que a ell no se li passaria pel cap "a la vida" governar amb qui "ret homenatge a terroristes o persones que agredeixen un guàrdia civil".

Rivera ha recordat que Ciutadans va anar a Alsasua "de la mà de les víctimes del terrorisme", entre altres personalitats, "escortats" i rebent "cares d'odi". "Després de tot això vam haver d'aguantar el partit del PSOE de Susana Díaz dir-nos gossos per anar-hi", ha criticat, mentre ha qüestionat sobre com pot degenerar moralment un partit "que ha estat el que ha estat". D'aquesta manera, el dirigent de la formació taronja ha considerat que "això és el sanchisme, governar amb qualsevol a qualsevol preu", i ha pregat que "la plaga del sanchisme no s'instal·li a Andalusia" perquè és "un corrent buit d'ideologia , però ocupat i obsessionat pel poder". En contraposició, ha explicat que el poder és per a "transformar" i per millorar l'educació, la sanitat i la justícia.

"Pedro Sánchez només està en el poder per ocupar-lo, no per transformar-lo", ha sostingut Rivera, qui ha mostrat la seva preocupació per l'atur, l'educació i la independència dels jutges. "Vull ser president per transformar", ha dit Rivera, mentre que "Pedro Sánchez és capaç de qualsevol cosa sense límit". "Cuidin-se d'ell", ha aconsellat. "Espero que el sanchisme sigui un parèntesi i no vull que es perpetuï en el poder amb els indults a canvi d'escons", ha denunciat Rivera, que ha fet una cridaa a "preparar-nos per guanyar-lo a les urnes". "O sanchisme o constitucionalisme, o moderació o radicalitat, o suma o divisió, o pactes amb nacionalistes o combat intel·lectual, polític i social al nacionalisme. Això és el que ens juguem en les generals", ha aprofundit.

De la mateixa manera, ha advertit que el president del Govern, Pedro Sánchez, passarà a "la història com el que va trencar el pacte per l'educació i el va canviar pel pacte per la presó". En aquest sentit, ha criticat que "manés" al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, negociar amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras. "Sánchez li ha perdut el respecte als espanyols, però no la por i per això no convoca eleccions", ha assegurat el líder de Cs, que ha reclamat la convocatòria d'eleccions. "Volem votar ja", ha incidit.