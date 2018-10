Albert Rivera assegura que l'article 155 "no s'hauria d'haver aixecat" a Catalunya

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha explicat aquest dilluns en un esmorzar d'Europa Press que no és que consideri que actualment "hi ha motius per aplicar" l'article 155, sinó que ha argumentat que no hi havia raons, al seu moment, "per aixecar-lo". Rivera també ha criticat que "Ciutadans va demanar que es prolongués l'aplicació de l'article, però Sánchez i Rajoy van demanar que s'aixequés".

En aquesta mateixa línia, Rivera ha recordat la manifestació que va tenir lloc ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona i ha criticat que "els constitucionalistes van guanyar les eleccions" a Catalunya però que amb la llei electoral actual no han pogut governar. Per aquesta raó, Ciutadans proposa una reforma de la llei electoral amb un tall del 3%. "Vostès s'imaginen com canviaria el panorama si Arrimadas fos presidenta de la Generalitat i no Torra?", ha preguntat de forma retòrica i ha puntualitzat que "això seria possible si canviéssim la llei electoral". En aquest sentit, la proposta que portarà al congrés el líder de la formació taronja és que es compti amb un 3% dels vots en l'àmbit de l'Estat per poder estar representat a la cambra baixa, Rivera ha afirmat que els partits nacionalistes, en referència als nacionalismes autonòmics, o els independentistes no haurien de "manar en la política nacional" perquè representen "un 1% o 2%" dels vots i no miren "per l'interès general dels espanyols". El líder de Ciutadans ha lamentat també que l'aprovació de lleis al Congrés estigui lligada a partits, com ERC i PDeCAT i, per tant, 47 milions d'espanyols "depenguin de com tingui el dia Torra".

Preguntat per la polèmica destapada avui pel diari 'El Confidencial' sobre la finca i la casa que té el diputat de Ciutadans, Toni Cantó, a les Canàries i que gestiona a través d'una societat mercantil, com també l'apartament a Orpesa que no apareix a la declaració de béns oficial del Congrés de Diputats, Rivera ha respost que "no en sap res" i ha matisat que ho preguntaria al diputat.