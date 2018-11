Rivera carrega ara contra el Suprem per l'impost de les hipoteques: "La justícia ha perdut crèdit"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha sumat aquest dimecres a les crítiques arran de la resolució del Tribunal Suprem sobre la problemàtica de les hipoteques. "El Tribunal Suprem amb tot aquest escàndol s'ha autolesionat, la justícia ha perdut crèdit", ha assegurat el líder de Cs. Amb tot, ha puntualitzat que, com a partit, "sempre ha defensat la independència judicial" i que confia en "els jutges" però que després de les sentències sobre la banca "els ciutadans confien una mica menys en la justícia".

En roda de premsa al Congrés, Rivera ha asseverat que "no són les famílies" qui han d'assumir el cost de les hipoteques, sinó que "ho han de pagar els bancs". I ha demanat "una modificació legal urgent" i, en al·lusió a la resta de partits, el líder de la formació taronja ha instat al "consens unànime i urgent". Rivera ha dit també que l'actuació del Tribunal Suprem és "un espectacle vergonyós" però que, si s'ha arribat fins a aquest punt, és "perquè la llei no deixava clara la posició".

#PPSOE han mantenido 23 años el impuesto a las hipotecas sin tocar una coma de la ley. Tras el bochorno de estas semanas, ha llegado la hora de cambiarlo y liberar a las familias de esta carga. En este tema estamos obligados a actuar con urgencia y consenso para solucionarlo ya. pic.twitter.com/MTfM2gjgCA — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 7 de novembre de 2018

Preguntat per la manca d'autocrítica de Carlos Lesmes, Rivera ha assenyalat que és "un escàndol, vergonyós i un tret al peu a la justícia" i ha afegit que ara li toca el torn al Congrés: "El poder legislador ha de fer alguna cosa". Preguntat també sobre si aquest "espectacle" pot afectar en el judici del Procés, ha assegurat que els "separatistes aprofitaran qualsevol excusa per degradar els poders judicials" i que per això el més efectiu és que des del poder judicial es faci "autocrítica" perquè no es doni "aquesta lògica". Rivera ha matisat també que cal fer "autocrítica" perquè "hi ha moltes sentències per endavant" i el Suprem "no pot quedar marcat per un espectacle de canvis de criteri".