Robles demana "responsabilitat" a la nova mesa del Parlament i que no permeti la investidura de Puigdemont

El PSOE no veu possible una investidura telemàtica de Carles Puigdemont i fa una crida a la "responsabilitat" a la nova mesa del Parlament i els diputats que han pres possessió del seu càrrec perquè no la tirin endavant. "És evident que Puigdemont no es pot presentar", ha subratllat la portaveu socialista al Congrés, Margarita Robles, en declaracions als mitjans, que ha recordat que el reglament del Parlament i l'informe recent dels lletrats de la cambra no ho permeten. La portaveu socialista s'ha mostrat contundent a l'hora de criticar l'actitud de Puigdemont des de Brussel·les i l'ha instat a tenir "seny" i "sentit comú" i que faci un pas al costat. "Qualsevol president que ha de prendre possessió del càrrec ha d'estar a prop dels ciutadans", ha apuntat.

Aprofitant que aquest dimecres al matí es constitueix la mesa del Parlament i s'obre la dotzena legislatura, Robles ha sol·licitat a les forces independentistes que no optin per la candidatura d'algú que "no ha estat capaç d'abordar les seves responsabilitats judicials i ha incomplert reiteradament la llei". "No hi ha ningú imprescindible en política", ha assenyalat Robles, que ha demanat que el nou president de la Generalitat "respecti la legalitat" i torni a Catalunya al "camí de la convivència".

Preguntada per la delegació del vot dels diputats exiliats a Brussel·les, la portaveu socialista ha recordat que el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena ha mostrat un parer "molt diferenciat" entre aquests i els que són a la presó. Així, ha subratllat que Llarena ha permès explícitament que els presos puguin delegar el vot, a diferència dels que són a Brussel·les.